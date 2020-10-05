【企業傳承】翡翠玉器行第三代轉型　逆市開店大吸年輕人及外國客

▲ ROYAN JADE創辦人林明慧將家族珠寶生意轉型，吸納年輕客戶群及外國人，使疫情下的銷情表現不俗。(梁偉榮攝)

本港零售業先後面對社會事件及疫情的衝擊，迫使傳統珠寶企業轉型求生。ROYAN JADE創辦人林明慧（Linda）於去年將家族生意永昌玉器行轉型，使店舖於今年首8月的生意僅按年跌1至2成，並於上月中在銅鑼灣設新分店後，十一假期的銷情亦不俗。當中轉型有什麼策略？

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1. 翡翠走向年輕化路線

林明慧是永昌玉器行第三代傳承人兼執行總監，家族有近70年翡翠貿易經驗，主打翡翠飾品。林表示，翡翠形象傳統，一向依賴單一的年長客戶群，希望突破傳統的翡翠飾品，推廣至不同國籍、年齡層的人。她去年接手家族生意後，立刻於中環開設首間ROYAN JADE，透過品牌創新活化翡翠形象，成功吸納年輕客戶群逾倍增，居港外國人亦急增7至8成。

2. 開店前作市場調查

林於今年9月22日於利園一期開設第二分店，冀1年後有正增長，將生意扭虧為盈。她坦言，開業前曾作市場調查，發現商場消費力較高，銅鑼灣的年輕人亦較多，而且大部分消費在時尚精品方面，加上疫情下租金成本大大降低，於是逆市開店。今年十一假期，銅鑼灣店舉辦VIP活動吸生意，4日的營業額逾6位數字。

3. 創新設計翡翠飾品

林表示，每3個月會設計出一個新系列吸客，而最近ROYAN JADE推出Roulette系列的9件翡翠飾品，以輪盤為概念，將天然翡翠結合鑽石、彩色寶石和18K金等珠寶，創造出年輕時尚感。

▲ ROYAN JADE最新設計的Roulette系列翡翠飾品之一，以輪盤為概念。(梁偉榮攝)

▲ ROYAN JADE最新設計的Roulette系列翡翠飾品之一，以輪盤為概念。(梁偉榮攝)

▲ ROYAN JADE最新設計的Roulette系列翡翠飾品之一，以輪盤為概念。(梁偉榮攝)

4. 教育客人分辨翡翠

有別於鑽石有詳細分析證書，她表示，翡翠主要靠有相關知識及購買經驗的客戶光顧，銷售絕不容易。因此，她致力教育客人分辨玉石，包括講解翡翠質料、配搭等，「即使客人不買都會教，令原本不接觸的人認識到翡翠新形象，已是成功的第一步。」

5. 設期間限定店

ROYAN JADE作為轉型項目中創立的品牌，未來發展以增加知名度為主。她表示，明年將於商場設期間限定店，相信能於短時間內吸人流，選址於九龍區商場，如尖沙咀地段，希望可吸引港島區以外的新客戶。

6. 聯乘不同時裝品牌

她表示，未來將與時裝設計師合作，於時裝設計展上，把翡翠與服裝結合。「很多人覺得要在特定場地才可戴翡翠飾品，希望可重新定義翡翠，如翡翠襯運動服裝未嘗不可能，將其融入日常生活當中。」

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記者：朱悅瀅