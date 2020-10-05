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【中芯國際】中芯確認美國限制出口設備及原材料　股價曾跌近8%、拖跌恒生科指（第二版）

即市財經 12:34 2020/10/05

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中芯國際指，集團正在評估美國出口限制對生產經營活動的影響。

中芯國際 （00981） 確認，美國限制供應商向中芯國際出口設備。中芯國際指，經過多日與供應商進行詢問和討論後，美國商務部工業與安全局（Bureau of Industry and Security）已向中芯國際部分供應商發出信函，限制向中芯國際出口部分美國設備、配件及原物料，而且供應商須事前申請出口許可證後，才能向中芯國際繼續供貨。

中芯國際今日逆市低開近3%，其後跌幅加劇，最多跌7.6%，低見16.74元，半日跌幅收窄至5.2%，報17.18元，成交5.72億元。中芯國際A股靠穩，半日跌幅僅0.9%，報49.65元人民幣，較港股溢價擴大至2.3倍。

中芯國際大跌下，恒生科技指數半日不升反跌6點，報7080點。恒生科指今早一度升2.37%或168點。

中芯為防美國封殺，早已囤積半導體生產設備，詳情看【下一頁】

針對美國最新的出口限制，中芯國際強調一直堅持合規經營，遵守經營地的相關法律法規。中芯國際稱，集團已和美國工業與安全局展開了初步交流，集團將繼續積極與美國相關政府部門交流溝通。

中芯國際指，集團正在評估該出口限制對生產經營活動的影響。基於部分自美國出口的設備、配件及原材料供貨期會延長或有不準確性，對於中芯國際未來的生產經營可能會產生重要不利影響。

相關文章：【中芯國際】美國傳對中芯施加出口限制半日挫近6% 晨星：股價或跌四成（第二版）

相關文章：【中芯股價】國際半導體行業組織警告美國勿把中芯列黑名單

 

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編輯：陳韻妍

香港股票 中芯國際（00981） 美國 中華人民共和國商務部
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