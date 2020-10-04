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【財經熱話】半澤直樹第三季拍甚麼？　有網友提議半澤來香港救滙豐

環球政經 21:50 2020/10/04

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由堺雅人主演的日劇《半澤直樹》，第二季剛在上星期日播放大結局，最後一集的平均收視率升至32.7%，登上「令和時代日劇收視第一」的寶座。不少香港劇迷看完最後一集也意猶未盡，有網友就討論，若《半澤直樹》開拍第三季，應該以甚麼為題材？

在《半澤直樹》第一和第二季，銀行人半澤直樹多次挽救東京中央銀行的危機，其對頭人也由銀行支行行長到常務董事，然後再到政治家及國務大臣，逐步升級，半澤直樹亦往往遇強越強。究竟還有甚麼強敵，還可以讓半澤直樹陷於苦戰？有網友認真討論，認為故事再寫下去，「最極BOSS」大概要是日本首相了。

不過，有香港網友想到一個好故事，可能比東京中央銀行更具挑戰，就是來香港加入滙豐銀行（00005）。

第二季《半澤直樹》劇照（來源：TBS電視台）

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「獅王」滙豐自金融海嘯後已風光不再，近年積極削減成本「瘦身」，近期更被中美角力波及，股價早前曾跌穿28元「海嘯價」。相信不少滙豐股民也期盼一位神級銀行人，可以帶領滙豐走出困局。

說回現實，究竟《半澤直樹》有沒有開拍第三季的可能性？日本TBS電視日前已表示，目前並不考慮製作續篇。

事實上，《半澤直樹》系列小說作者池井戶潤亦沒有撰寫後續的故事，第一和第二季已將系列第1至4本小說的內容呈現觀眾眼前。至於系列第5本小說、今年9月出版的《阿萊基諾與小丑》則是前傳，講半澤於大阪西支行時候的故事，這本小說跟前作相隔了長達6年。各位劇迷要看到半澤直樹爬上銀行高位的後續故事，相信要等很多年了。

2020年第四季讀者投資部署調查

2020年終於踏入第四季，受新冠肺炎疫情影響，全球經濟走下坡，國際關係漸趨緊張，投資市場愈來愈波動。《iMoney智富雜誌》誠邀讀者分享你在第四季的投資部署，調查結果稍後於雜誌內公布。

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責任編輯：葉卓偉

 

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