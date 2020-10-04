【美股焦點】蘋果App Store上季營收近Google Play兩倍

▲ Sensor Tower最新報告指，App Store收入近Google Play兩倍。

據市場研究機構Sensor Tower公布2020年第三季全球消費者於流動應用程序的消費報告，初步估計上季蘋果（美：AAPL）App Store收入按年增長31%至190億美元，谷歌（美：GOOGL）Google Play收入按年增長約34%至103億美元。顯然蘋果商店收入幾乎是谷歌應用商店收入的2倍。

按季內應用下載量，Google Play下載量按年上升31%至283億次，App Store下載量按年多2.5%至82億次。儘管谷歌應用商店的下載量遠超蘋果商店，但報告指出Android生態還是落後於iOS，在營收方面仍然偏低。

整體而言，第三季全球消費者在流動應用程序上的消費按年增加2.5%至222億美元，下載量按年增長23.3%至365億次。

另外，Sensor Tower指出，第三季收入最高的非遊戲應用為TikTok，YouTube、Tinder、騰訊 （00700） 旗下的騰訊視頻、迪士尼（美： DIS）推出的Disney+依次排其後。值得注意的是，下載量最高的應用亦為TikTok，其次分別為Facebook（美：FB）、Zoom（美：ZM）、WhatsApp和Instagram。

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