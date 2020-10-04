【租金回報】健威月租1.58萬 低市價1成　業主6年前買入 現享租金回報4厘

北角健威花園毗鄰港鐵站，交通方便，生活配套完善，吸引不少租客進駐，該屋苑一個2房戶的租務成交，同區家庭客斥1.58萬元承租，實用租約34.6元，成交價低市價約一成。

香港置業北角城市花園分行首席分區董事林文奇表示，上述租出單位為健威花園Ｂ座中層3室，向南望內園池景，2房間隔，實用面積約456平方呎，建築面積約514平方呎。

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業主以約1.7萬元放租約5天後即吸引同區客洽詢，雙方議價後減價1,200元，以約1.58萬元租出，實用呎租約34.6元，建築呎租約30.7元。

據悉，新租客為家庭客，心儀單位間隔實用，且附精美裝修，故睇樓3次後決定承租。資料顯示，業主於2014年7月以約473.8萬元購入上述單位，現享回報約4厘。

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記者：李兆明