  • 28°C
香港時間 : 20201004日 (日) 22:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【租金回報】健威月租1.58萬 低市價1成　業主6年前買入 現享租金回報4厘

股樓投資 20:31 2020/10/04

分享：

北角健威花園毗鄰港鐵站，交通方便，生活配套完善，吸引不少租客進駐，該屋苑一個2房戶的租務成交，同區家庭客斥1.58萬元承租，實用租約34.6元，成交價低市價約一成。

香港置業北角城市花園分行首席分區董事林文奇表示，上述租出單位為健威花園Ｂ座中層3室，向南望內園池景，2房間隔，實用面積約456平方呎，建築面積約514平方呎。

香港置業：將軍澳20私人屋苑　 註冊突破1600宗 創近3年新高 詳情請按：【見下頁

業主以約1.7萬元放租約5天後即吸引同區客洽詢，雙方議價後減價1,200元，以約1.58萬元租出，實用呎租約34.6元，建築呎租約30.7元。

據悉，新租客為家庭客，心儀單位間隔實用，且附精美裝修，故睇樓3次後決定承租。資料顯示，業主於2014年7月以約473.8萬元購入上述單位，現享回報約4厘。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

 

北角 私人屋苑 健威花園

上一篇文章

【財經熱話】半澤直樹第三季拍甚麼？　有網友提議半澤來香港救滙豐

下一篇文章

【職場熱話】同事長期開OT 網民熱議最瘋狂原因　又係土地不足問題有關？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】只有150萬現金 沒有物業、其他資產 該如何渡過餘生？
【網民熱話】只有150萬現金 沒有物業、其他資產 該如何渡過餘生？
【財務自由】日本老股民買入900隻股票 單靠股東福利過活逾30年
【財務自由】日本老股民買入900隻股票 單靠股東福利過活逾30年
【室內設計】夫婦裝修1200呎新居　自己設計慳5成　傳授精明裝修之道　網民大讚「廚房教室」
【室內設計】夫婦裝修1200呎新居　自己設計慳5成　傳授精明裝修之道　網民大讚「廚房教室」
【筍盤推介】 港鐵站上蓋藍籌屋苑 一落樓就係商場 3房筍盤叫價較市價平11%
【筍盤推介】 港鐵站上蓋藍籌屋苑 一落樓就係商場 3房筍盤叫價較市價平11%
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【樓市熱話】大學畢業30年被兒子質問 「爸爸為什麼你沒物業？」
【樓市熱話】大學畢業30年被兒子質問 「爸爸為什麼你沒物業？」