【特朗普確診】過來人約翰遜：肯定特朗普會康復過來

美國總統特朗普上周確診新冠肺炎,引發全球關注。同為曾經確診新冠肺炎的國家領袖,英國首相約翰遜表示,肯定特朗普將會康復過來,並會獲得最好的醫療照顧。

約翰遜亮相英國廣播公司(BBC)節目,談及特朗普確診的事宜時表示:

「我肯定特朗普總統將會康復,他會獲得最好的照顧……我認為,他需要做、最重要的事,就是跟隨醫生建議,他會得到很好的醫學建議。」

(I’m sure that President Trump is going to be fine. He's got the best possible care... He just needs, I mean, the most important thing to do is to follow his doctors' advice, he's got superb medical advice.)