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【特朗普確診】過來人約翰遜：肯定特朗普會康復過來

環球政治 19:48 2020/10/04

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美國總統特朗普上周確診新冠肺炎，引發全球關注。同為曾經確診新冠肺炎的國家領袖，英國首相約翰遜表示，肯定特朗普將會康復過來，並會獲得最好的醫療照顧。

【特朗普確診】特朗普：未來數天會是真正考驗【下一頁】

【特朗普確診】路透分析：白宮防疫單靠檢測 置特朗普於危險【下一頁】

約翰遜亮相英國廣播公司（BBC）節目，談及特朗普確診的事宜時表示：

「我肯定特朗普總統將會康復，他會獲得最好的照顧……我認為，他需要做、最重要的事，就是跟隨醫生建議，他會得到很好的醫學建議。」
（I’m sure that President Trump is going to be fine. He's got the best possible care... He just needs, I mean, the most important thing to do is to follow his doctors' advice, he's got superb medical advice.）

約翰遜早在今年3月底已經確診感染新冠肺炎，並留院治療一周，期間有3晚需要入住深切治療病房。

不過，約翰遜即使年僅56歲，加上之前任職倫敦市長時經常踏單車上班，但3月入院時的身高體重指數（BMI）為34.9，高於特朗普的30.5，即較特朗普更為肥胖，而現有研究普遍認為，肥胖會增加新冠肺炎感染者的死亡風險。

【特朗普確診】特朗普年紀大、過肥 恐增染併發症風險【下一頁】

【特朗普確診】多國領袖祝早日康復 英大臣：有深切體會【下一頁】

責任編輯：陳啟賢

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