【iPhone12】iPhone 12發布會13日舉行　4款新機型傳機價5,062港元起跳【附價目表】

▲ 蘋果公司傳將於10月13日發布新的iPhone12系列，將會一併推出4款新手機型號。

iPhone 12發布會有期！蘋果公司（美：AAPL）正式發布，加州時間10月13日周二上午10時（即香港時間14日周三凌晨1時）舉行Apple Event，外界預期蘋果會發布新一代iPhone 12。最新綜合外媒報道，蘋果iPhone 12系列將一口氣推出4款不同機種，入場費折合介乎5,062港元至10,912港元不等，視乎儲存容量而訂。

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iPhone 12傳聞外型曝光

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蘋果公司上月底發布全新Apple Watch及iPad系列後，當時並無一併公布新iPhone的詳情，但就不斷有iPhone 12的消息傳出。

據知名爆料達人Jon Prosser早前透露，iPhone 12將於美國時間10月13日正式發布，並於16日開始預訂，最快月底（23日）到貨。隨蘋果更新發布會消息，Prosser首項傳聞已經成真。

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另有外媒報道，蘋果將歷來首次在同一個系列推出4款新機型號，iPhone 12將會分成iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro及iPhone 12 Pro Max。

Apple iPhone 12價目一覽

型號\ 容量 64 GB 128 GB 256 GB 512 GB iPhone 12 mini $5,062 $5,452 $6,232 N/A iPhone 12 $5,842 $6,232 $7,012 N/A iPhone 12 Pro N/A $7,792 $8,572 $10,132 iPhone 12 Pro Max N/A $8,572 $9,352 $10,912 註：價錢由美元折合港元標示，並以四捨五入計

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編輯：趙穎妍