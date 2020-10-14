【iPhone12】iPhone 12發布會揭曉平賣理想落空　4款新機型售價與傳聞相差多少？（附價目表）

蘋果公司（美：AAPL）正式發布iPhone 12，蘋果於香港時間周三（14日）凌晨舉行Apple Event，一如預期發布新一代iPhone 12，並提供4款不同機種，較iPhone 11系列相比，加入iPhone 12 Mini的新「迷你」機型，號稱為全球最細的5G手機。iPhone12價格方面，早前外媒流傳新iPhone 入場費折合由5,062港元起，惟最終最入門機種iPhone 12 Mini價錢與iPhone 11初發售時相同，未能予市場驚喜。

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iPhone 12傳聞價格與現實價格比較

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據知名爆料達人Jon Prosser早前透露，iPhone 12將於美國時間10月13日正式發布，並於16日開始預訂，最快月底（23日）到貨。隨蘋果更新發布會消息，Prosser首項傳聞已經成真。最終，iPhone 12系列中，iPhone 12、iPhone 12 Pro 會在16日接受預訂，但Mini 和Pro Max就會在11月6日才接受預訂。

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外媒報道，早前流傳iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro及iPhone 12 Pro Max的可能價格，最終差異最大為iPhone 12 mini、iPhone 12，因iPhone 12 mini 最終價錢與上代iPhone 11相同，而iPhone 12定位、價錢更高。

iPhone 12 Pro 系列雖然與傳聞相同，但香港區定價較美國市場明顯較高，以低容量版本，香港售價較美國高出約800元。

Apple iPhone 12傳聞價目一覽

型號\ 容量 64 GB 128 GB 256 GB 512 GB iPhone 12 mini $5,062 $5,452 $6,232 N/A iPhone 12 $5,842 $6,232 $7,012 N/A iPhone 12 Pro N/A $7,792 $8,572 $10,132 iPhone 12 Pro Max N/A $8,572 $9,352 $10,912 註：價錢由美元折合港元標示，並以四捨五入計

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編輯：趙穎妍