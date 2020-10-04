  • 29°C
香港時間 : 20201004日 (日) 19:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iPhone12】iPhone 12傳有4款新機型　機價5,062港元起跳　傳13日正式發布【附價目表】

即市財經 19:18 2020/10/04

分享：

蘋果公司傳將於10月13日發布新的iPhone12系列，將會一併推出4款新手機型號。（法新社圖片）

蘋果公司（美：AAPL）發布iPhone 12的日子一再推遲，最新綜合外媒報道，蘋果傳終於敲定10月13日正式發布iPhone 12，一口氣推出4款不同機種，入場費折合介乎5,062港元至10,912港元不等，視乎儲存容量而訂。

iPhone 12外型曝光

    點擊圖片放大
    +6
    +5

蘋果公司上月底發布全新Apple Watch及iPad系列後，當時並無一併公布新iPhone的詳情，但就不斷有iPhone 12的消息傳出。

據知名爆料達人Jon Prosser透露，iPhone 12將於美國時間10月13日正式發布，並於16日開始預訂，最快月底（23日）到貨。

市傳iPhone 12或取消Face ID，詳情看【下一頁】

另有外媒報道，蘋果將歷來首次在同一個系列推出4款新機型號，iPhone 12將會分成iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro及iPhone 12 Pro Max。

Apple iPhone 12價目一覽

型號\ 容量 64 GB 128 GB 256 GB 512 GB
iPhone 12 mini $5,062 $5,452 $6,232 N/A
iPhone 12 $5,842 $6,232 $7,012 N/A
iPhone 12 Pro N/A $7,792 $8,572 $10,132
iPhone 12 Pro Max N/A $8,572 $9,352 $10,912
註：價錢由美元折合港元標示，並以四捨五入計

相關文章：

【iPhone 12】爆料達人：iPhone 12 10月5日向經銷商出貨　富士康否認取消休假趕貨

 

編輯：趙穎妍

美股 蘋果發佈會 蘋果（Apple，美：AAPL） 美國 Apple iPhone Apple Watch MAX iPad

上一篇文章

【新股IPO】第四季5大焦點新股　登陸香港IPO市場

下一篇文章

恒大股債回升危機已過？有境外債月底還　中金料恒大再融資勢面臨收縮
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港元定期存款】3個月港元定存變新戰場　最高息5.2厘
【港元定期存款】3個月港元定存變新戰場　最高息5.2厘
【港元定期存款】港元半年定存最高息1厘 罕現「三頭馬車」
【港元定期存款】港元半年定存最高息1厘 罕現「三頭馬車」
【iBond 2020】4券商瞄準iBond商機　擬提供免息孖展+送股派錢等着數
【iBond 2020】4券商瞄準iBond商機　擬提供免息孖展+送股派錢等着數
【恒指黑期】滙豐ADR收市累升3.4%　恒指黑期高水266點（不斷更新）
【恒指黑期】滙豐ADR收市累升3.4%　恒指黑期高水266點（不斷更新）
螞蟻集團上市創富 創辦人馬雲白加道豪宅呎價曾冠絕亞洲
螞蟻集團上市創富 創辦人馬雲白加道豪宅呎價曾冠絕亞洲
【日本碎股黨】70歲老人依賴股東福利度日 多年來活全靠贈品、優惠券
【日本碎股黨】70歲老人依賴股東福利度日 多年來活全靠贈品、優惠券