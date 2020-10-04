【職場熱話】同事長期開OT 網民熱議最瘋狂原因　又係土地不足問題有關？

上班族營營疫疫，每日最大心願可能只是能準時收工，不過有網民在討論區發帖，指公司最近請了一位新同事，發現他長期開OT，留在公司不願走，後來忍不住詢問之下，發現原來竟與土地不足問題有關。

該網民指出，最近公司請了一位新同事，網民亦有份INTERVIEW，曾詢問該新同事為何在疫情期間，都要辭去舊公司職位，指他的答案雖然有點牽強，但見他整體表現都正常就照請了他。

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後來網民發現新同事在公司經常留到很夜，往往是最遲收工一個，最初大家覺得他新來報告，扮勤力都好合理。有一次網民在吃完晚飯回公司趕PROJECT，竟然又見到該新同事在OT，於是忍不住問他是否工作太多做唔切，所以要經常OT。

怎料該新同事回答，原來是「他兩個細佬經常霸住家中電腦打機，扯走寛頻網速，令他想上網睇片都好困難，反正公司沒人打擾他，所以晚晚OT到咁夜」。

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網民更懷疑，新同事之前辭去工作，或許是因為舊公司有「家居工作」Home Office，所以寧願找份沒有Home Office的新工，覺得他OT的原因實在很瘋狂。

其他網友回應：

我就係，夜晚個個走晒，全公司得自己一個好free， 有時hea吓hea吓都搞到8,9點走，當然，都唔會做公司嘢

以前有個同事，讀緊part time master，香港返工住大西北，佢長期OT 一係留係公司做功課，二係成日講到自己父母有幾差，唔想返屋企 三係順勢扮忙扮多野做，所以要OT

我在舊公司是日本公司，日日都經常OT，只因為係日本公司的文化 我自己都受不了，唯有辭職走人，以後不會再在日本公司工作

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記者：李兆明