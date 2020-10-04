恒大股債回升危機已過？有境外債月底還　中金料恒大再融資勢面臨收縮

上一篇文章
【iPhone12】iPhone 12傳有4款新機型 機價5,062港元起跳 傳13日正式發布【附價目表】
恒大 （03333） 9月24日於網上傳出《恒大集團有限公司關於懇請支持重大資產重組項目的情況報告》報告中主要訴求希望省政府協助推進公司與深深房的重組，否則公司需於2021年1月31日前償還戰略投資者1300億元本金並支付137億元分紅，從而導致負債率大幅上升至90%以上和現金流斷裂。恒大同日發布公告稱，網上流傳有關恒大地產重組情況的謠言、相關文件和截圖為憑空捏造，公司表示強烈譴責，已向公安機關報案。
恒大境內債於9月25日急跌，19恒大02（滬：155407）收市跌28.3%至65.86元人民幣，其後債價回升，9月29日，恒大發布通告，與持有恒大地產總額863億人民幣戰略投資者簽訂補充協議。
內地證券商中金發表報告指，恒大最終走向有5種可能：
①恒大與深深房在2021年1月31日前完成重組上市，恒大獲得A股市場融資渠道，更重要的是1300億元戰投資金，轉為真正的股權也不存在兌付問題，此後債務再融資壓力也獲得一定緩解。不過從目前的情況看，該種情形發生的可能性不會很大。
②恒大與深深房未完成重組上市，戰投要求恒大回購相關股權，則恒大增加1437億元的剛性債務支出，而戰投資金壓力下，公開市場擔憂情緒大幅上升，恒大從公開市場獲得再融資的可能性會大大降低，那麼公司相當於要淨償還更多的債務，這種情況下短期償債壓力將大大提升。
③恒大與深深房未完成重組上市，戰投要求許家印轉讓補償股權，這種情況下1300億元戰投資金也不需要償付，則公司獲得以時間換空間的部分可能，不過，不確定雙方是否會同意該方案，而且還需要觀察後續再融資渠道的變化。（三輪戰投1300億元，即1437億元支付本金及分紅，許家印方將向戰投轉讓36.54%*50%=18.27%的股權，戰投持股比例將上升至54.81%，許家印持股比例將下降至45.19%）
④部分投資者要求回購股權，部分投資者要求轉讓補償股權，這種情況介於上述兩種情形結果，視具體比例而定。
⑤恒大與深深房未完成重組，但與戰投商議繼續延長截止日。這種情形下，全部戰投選擇延期一是發生可能性並不是很大，因為部分戰投資金方自身面臨比較大的債務壓力，不一定會同意繼續延長。二是即使發生也只是重複今年的故事，可能無法明顯恢復資本市場信心，再融資恐怕仍然會收縮，償債負擔難解。
中金認為恒大本身債務負擔較重，槓桿水平較高，截至6月底恒大剔除預收的資產負債率達85%、淨負債率超過200%，較2019年底財務槓桿壓力繼續提升；公司短期流動性壓力也較大，貨幣資金覆蓋短期債務的比例僅36%，淨短債缺口超過2500億元；戰投資金面臨回售壓力，最高面臨1437億元的支出。
經過本次事件後恒大後續再融資可能面臨一定程度的收縮，尤其公開市場信心可能較難全面恢復。不過考慮到公司資產規模龐大，銷售執行力較強，可騰挪的資產較多，目前恒大也擬推進恒大汽車和物業板塊的分拆上市，因此中金認為公司亦有一定迴旋空間，後續還需繼續關注公司自身銷售回款、資產處置、其他板塊分拆上市等事項的進展、戰投回售情況和再融資情況，存在較大變數。
年內來看，恒大年內剩餘到期的境內債達105.8億元（私募債，均於10月16日當日到期），境外債15.65億美元（目前公司公告將於10月23日提前償還） ，提醒關注兌付進展。
【新股IPO】恒大物業遞交上市申請料籌234億元 上半年利潤按年增1.8倍
【恒大債務】恒大27個債權人曝光 200億人幣投資僅可收回幾多錢？
|境外債券
|發行額
(億美元)
|當前余額
(億美元)
|票息
(厘)
|到期日
|恒大債
|46.8
|46.8
|8.75
|2025/6/28
|恒大債
|2
|2
|8.9
|2021/5/24
|恒大債
|14.73
|14.73
|6.25
|2021/6/28
|恒大債
|20.25
|20.25
|8.25
|2022/3/23
|恒大債
|14.5
|14.5
|9.5
|2022/4/11
|恒大債
|10
|10
|11.5
|2023/1/22
|恒大債
|13.45
|13.45
|7.5
|2023/6/28
|恒大債
|10
|10
|9.5
|2024/3/29
|恒大債
|10
|10
|12
|2024/1/22
|恒大債
|23.01
|23.01
|4.25
|2023/2/14
(2021/2/14回售)
|恒大債
|8.5
|8.5
|10
|2023/4/11
|恒大債
|7
|7
|10.5
|2024/4/11
|景程
|15.65
|15.65
|11
|2020/11/6
(今年10月23日提前贖回)
|景程
|20
|20
|11.5
|2022/10/24
|景程
|6.45
|6.45
|13
|2022/11/6
|景程
|20
|20
|12
|2023/10/24
|景程
|6
|6
|9
|2021/3/6
|景程
|5.9
|5.9
|13.75
|2023/11/6
|境內債券
|發行額
(億人民幣)
|當前余額
(億人民幣)
|票息
(厘)
|到期日
|20恒大04
|40
|40
|5.8
|2025/9/23
(2023/9/23回售)
|20恒大03
|25
|25
|5.6
|2023/6/5
(2022/6/5回售)
|20恒大02
|40
|40
|5.9
|2023/5/26
(2022/5/26回售)
|20恒大01
|45
|45
|6.98
|2023/1/8
(2022/1/8回售)
|19恒大01
|150
|150
|6.27
|2023/5/6
(2021/5/6回售)
|19恒大02
|50
|50
|6.8
|2024/5/6
(2022/5/6回售)
|恒大R1優
|10.62
|10.62
|7.5
|2036/12/29
|恒大R1次
|1.18
|1.18
|0
|2036/12/29
|中渝次
|0.1
|0.1
|0
|2038/12/17
|PR中渝1
|3.2
|3.05
|7.3
|2036/12/17
|中渝優2
|8.8
|8.8
|7.5
|2036/12/17
|15恒大05
|25
|25
|7.88
|2020/10/16
|15恒大04
|175
|80.83
|8
|2020/10/16
(2018/10/16、
2019/10/16回售)
|15恒大03
|82
|82
|6.98
|2022/7/8
(2020/7/8回售)
編輯：譚志偉