恒大股債回升危機已過？有境外債月底還　中金料恒大再融資勢面臨收縮

恒大 （03333） 9月24日於網上傳出《恒大集團有限公司關於懇請支持重大資產重組項目的情況報告》報告中主要訴求希望省政府協助推進公司與深深房的重組，否則公司需於2021年1月31日前償還戰略投資者1300億元本金並支付137億元分紅，從而導致負債率大幅上升至90%以上和現金流斷裂。恒大同日發布公告稱，網上流傳有關恒大地產重組情況的謠言、相關文件和截圖為憑空捏造，公司表示強烈譴責，已向公安機關報案。

恒大境內債於9月25日急跌，19恒大02（滬：155407）收市跌28.3%至65.86元人民幣，其後債價回升，9月29日，恒大發布通告，與持有恒大地產總額863億人民幣戰略投資者簽訂補充協議。

內地證券商中金發表報告指，恒大最終走向有5種可能：

①恒大與深深房在2021年1月31日前完成重組上市，恒大獲得A股市場融資渠道，更重要的是1300億元戰投資金，轉為真正的股權也不存在兌付問題，此後債務再融資壓力也獲得一定緩解。不過從目前的情況看，該種情形發生的可能性不會很大。

②恒大與深深房未完成重組上市，戰投要求恒大回購相關股權，則恒大增加1437億元的剛性債務支出，而戰投資金壓力下，公開市場擔憂情緒大幅上升，恒大從公開市場獲得再融資的可能性會大大降低，那麼公司相當於要淨償還更多的債務，這種情況下短期償債壓力將大大提升。

③恒大與深深房未完成重組上市，戰投要求許家印轉讓補償股權，這種情況下1300億元戰投資金也不需要償付，則公司獲得以時間換空間的部分可能，不過，不確定雙方是否會同意該方案，而且還需要觀察後續再融資渠道的變化。（三輪戰投1300億元，即1437億元支付本金及分紅，許家印方將向戰投轉讓36.54%*50%=18.27%的股權，戰投持股比例將上升至54.81%，許家印持股比例將下降至45.19%）

④部分投資者要求回購股權，部分投資者要求轉讓補償股權，這種情況介於上述兩種情形結果，視具體比例而定。

⑤恒大與深深房未完成重組，但與戰投商議繼續延長截止日。這種情形下，全部戰投選擇延期一是發生可能性並不是很大，因為部分戰投資金方自身面臨比較大的債務壓力，不一定會同意繼續延長。二是即使發生也只是重複今年的故事，可能無法明顯恢復資本市場信心，再融資恐怕仍然會收縮，償債負擔難解。

中金認為恒大本身債務負擔較重，槓桿水平較高，截至6月底恒大剔除預收的資產負債率達85%、淨負債率超過200%，較2019年底財務槓桿壓力繼續提升；公司短期流動性壓力也較大，貨幣資金覆蓋短期債務的比例僅36%，淨短債缺口超過2500億元；戰投資金面臨回售壓力，最高面臨1437億元的支出。

經過本次事件後恒大後續再融資可能面臨一定程度的收縮，尤其公開市場信心可能較難全面恢復。不過考慮到公司資產規模龐大，銷售執行力較強，可騰挪的資產較多，目前恒大也擬推進恒大汽車和物業板塊的分拆上市，因此中金認為公司亦有一定迴旋空間，後續還需繼續關注公司自身銷售回款、資產處置、其他板塊分拆上市等事項的進展、戰投回售情況和再融資情況，存在較大變數。

年內來看，恒大年內剩餘到期的境內債達105.8億元（私募債，均於10月16日當日到期），境外債15.65億美元（目前公司公告將於10月23日提前償還） ，提醒關注兌付進展。

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境外債券 發行額

(億美元) 當前余額

(億美元) 票息

(厘) 到期日 恒大債 46.8 46.8 8.75 2025/6/28 恒大債 2 2 8.9 2021/5/24 恒大債 14.73 14.73 6.25 2021/6/28 恒大債 20.25 20.25 8.25 2022/3/23 恒大債 14.5 14.5 9.5 2022/4/11 恒大債 10 10 11.5 2023/1/22 恒大債 13.45 13.45 7.5 2023/6/28 恒大債 10 10 9.5 2024/3/29 恒大債 10 10 12 2024/1/22 恒大債 23.01 23.01 4.25 2023/2/14

(2021/2/14回售) 恒大債 8.5 8.5 10 2023/4/11 恒大債 7 7 10.5 2024/4/11 景程 15.65 15.65 11 2020/11/6

(今年10月23日提前贖回) 景程 20 20 11.5 2022/10/24 景程 6.45 6.45 13 2022/11/6 景程 20 20 12 2023/10/24 景程 6 6 9 2021/3/6 景程 5.9 5.9 13.75 2023/11/6 境內債券 發行額

(億人民幣) 當前余額

(億人民幣) 票息

(厘) 到期日 20恒大04 40 40 5.8 2025/9/23

(2023/9/23回售) 20恒大03 25 25 5.6 2023/6/5

(2022/6/5回售) 20恒大02 40 40 5.9 2023/5/26

(2022/5/26回售) 20恒大01 45 45 6.98 2023/1/8

(2022/1/8回售) 19恒大01 150 150 6.27 2023/5/6

(2021/5/6回售) 19恒大02 50 50 6.8 2024/5/6

(2022/5/6回售) 恒大R1優 10.62 10.62 7.5 2036/12/29 恒大R1次 1.18 1.18 0 2036/12/29 中渝次 0.1 0.1 0 2038/12/17 PR中渝1 3.2 3.05 7.3 2036/12/17 中渝優2 8.8 8.8 7.5 2036/12/17 15恒大05 25 25 7.88 2020/10/16 15恒大04 175 80.83 8 2020/10/16

(2018/10/16、

2019/10/16回售) 15恒大03 82 82 6.98 2022/7/8

(2020/7/8回售)

編輯：譚志偉