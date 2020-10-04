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【消費優惠】北角滙「花海祭」日日入場爆滿　延長至本月26日

商業 18:23 2020/10/04

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北角匯「花海祭」推出約兩個月，網上預約入場人數日日爆滿，故延長開放至10月26日。（新地提供）

一連四日的中秋「10.1」長假期，不少港人都到商場或郊外遊玩。新地（00016）旗下商場北角匯受惠於場內「花海祭」的花卉布置，以及市場漸向好氣氛等帶動，一連四日假期的人流、車流和生意額均較上月錄得雙位數百分比增幅。

北角匯「花海祭」推出約兩個月，網上預約入場人數日日爆滿，故延長開放至10月26日。市民要觀賞場內布置，只要預先在指定網站免費登記入場時間即可，但入場需遵守場內防疫指引。

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場內有食肆為配合展期延長，還加推新款晚餐，例如法日餐廳Briketenia於10月1日至25日期間，設有【紫想你】浪漫五道菜二人晚餐。食客凡惠顧該晚餐，即可獲贈《紫･在北角匯》花海祭二人同行入場券一張，以及太子珠寶鐘錶500元購物現金券連瑰麗化妝袋。

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中秋四連假　12大商場同樣吸客
另外，新地12大商場包括北角匯在內，東港城、上水廣場、life@KCC、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場等，同樣受優惠和節日帶動，人流、車流及生意額亦較上月錄得約8%增幅。

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）

責任編輯：馬意文

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