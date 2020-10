【特朗普確診】拜登勝算大增？豪言自己將成為美國總統

美國大選11月3日舉行,美國總統特朗普卻確診新冠肺炎。民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)似乎對美國大選信心十足,拜登在社交平台Twitter連環發帖,稱自己將會成為美國總統,又指可在11月稱呼自己妻子為「第一夫人」。

特朗普確診後,拜登在Twitter撰文指:

「我是代表民主黨參選,但我會成為美國總統。不論你投票給我或者反對我,我將會代表你們。」

(I’m running as a Democrat, but I will be an American president. Whether you voted for me or against me, I will represent you.)

拜登又在另一個帖文揚言,在11月可叫自己妻子為「第一夫人」。

拜登及妻子上周五一同接受新冠肺炎檢測,結果呈陰性。拜登表示,會在周日再接受檢測。拜登競選團隊周六亦指,拜登會定期接受檢測,並會在往後每次測試後,都公布檢測結果。

