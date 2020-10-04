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【特朗普確診】拜登勝算大增？豪言自己將成為美國總統

環球政治 18:54 2020/10/04

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美國大選11月3日舉行，美國總統特朗普卻確診新冠肺炎。民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）似乎對美國大選信心十足，拜登在社交平台Twitter連環發帖，稱自己將會成為美國總統，又指可在11月稱呼自己妻子為「第一夫人」。

拜登擬更頻密作檢測 惟繼續實體拉票活動 【下一頁】

拜登新冠肺炎檢測結果呈陰性 【下一頁】

特朗普確診後，拜登在Twitter撰文指：

「我是代表民主黨參選，但我會成為美國總統。不論你投票給我或者反對我，我將會代表你們。」

（I’m running as a Democrat, but I will be an American president. Whether you voted for me or against me, I will represent you.）

拜登又在另一個帖文揚言，在11月可叫自己妻子為「第一夫人」。

拜登及妻子上周五一同接受新冠肺炎檢測，結果呈陰性。拜登表示，會在周日再接受檢測。拜登競選團隊周六亦指，拜登會定期接受檢測，並會在往後每次測試後，都公布檢測結果。

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責任編輯：林嘉莉

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