【特朗普確診】路透分析：白宮防疫單靠檢測 置特朗普於危險

美國總統特朗普跟第一夫人梅拉尼婭上周確診新冠肺炎，白宮感染群組也不斷擴大，令人關注白宮防疫措施成效。路透社分析指，特朗普之前一直強調周遭所有人都已接受新冠病毒檢測，而拒絕專家有關戴口罩和社交距離的建議，以致白宮如今陷入危險。

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早在今年3月，特朗普在白宮玫瑰園的活動上宣布，採用由雅培（Abbott）推出的新冠病毒檢測ID NOW，會在白宮廣泛使用，避免新冠病毒入侵白宮，但拒絕同時採納戴口罩和社交距離的專家建議。不過，隨著特朗普中招，路透社形容，證實這種策略無助防範新冠病毒。

美國范德比爾特大學（Vanderbilt University）醫學院傳染病學教授沙夫納（William Schaffner）表示，依靠快速病毒測試有其局限性，不幸地讓白宮及其職員有所錯覺，自以為能夠限制新冠病毒。

他強調，人們無法單靠檢測來對新冠病毒架設屏障，重申必須戴口罩、保持社交距離、以及不參與大型集會。

報道續指，快速檢測可以有助限制病毒傳播，但不能用來隔絕病毒，陰性結果只反映當下沒有受感染，無法保障之後不會中招，而且部分人有可能在受感染後，體內病毒量需要數日才增至陽性水平。

南卡羅來納醫科大學（Medical University of South Carolina）傳染病學助理教授庫帕利（Krutika Kuppalli）則指，由於暫未有足夠認知，快速檢測對於無症狀患者的效用，故此形容特朗普之前的防疫措施猶如「玩火」（playing with fire），中招只是時間問題。

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責任編輯：陳啟賢