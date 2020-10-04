▲ 【英國疫情】單日新增近1.3萬宗確診 創紀錄新高

英國疫情嚴峻，英國周六單日新增12,872宗新冠肺炎確診個案。英國當局解釋指，單日確診人數急增，是由於出現技術問題，令上周部份確診數字延遲公布，並警告未來數日可能確診會繼續增加。

英國周六新增12,872宗確診個案，累積確診個案超過48萬宗；周六單日死亡個案增49宗，累積增至42,317宗。

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最新傳染率（reproduction （R） number）介乎1.3至1.6，高於上周的1.2至1.5。

英國確診個案近日急升，一周平均錄得8,112宗確診。上周五（2日）新增6,968宗，上周四（1日）更增7,143宗。

不過，當局指，在9月24日至10月1日期間出現技術問題，令部份確診數字延遲公布，在未來數日的新增確診數字中，可能會包括上周的確診個案。

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鑑於英格蘭北部疫情持續，周六起開始收緊防疫措施。在利物浦、哈特爾浦（Hartlepool）、米杜士堡（Middlesbrough）及沃金頓（Warrington），民眾禁止與其他家庭在室內聚會。

而達拉謨（Durham）、紐卡素（Newcastle）、新特蘭（Sunderland）、蓋茨黑德（Gateshead）等地早在上周已收緊防疫措施。

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責任編輯：林嘉莉