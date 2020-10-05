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【國泰裁員】國泰航空否認周一裁員傳聞　國泰股價收升1%、工會：下周再會管理層（第三版）

即市財經 18:43 2020/10/05

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國泰航空不申請第二期保就業計劃，網傳國泰周一裁員逾千人，國泰航空最新否認傳聞。

國泰航空 （00293） 早前放棄申請第二輪保就業計劃，市場估計國泰有機會裁員。上周末起，網上流傳國泰將於周一向國泰員工派「大信封」，裁減400名國泰城員工、700名國泰機師，另有傳裁減1,500名機艙服務員。有關國泰裁員消息在國泰員工間瘋傳，並流出社交平台或討論區，引起外界關注。國泰最新回應時指，今日（5日）並沒有消息公布，間接否認今日裁員的消息。

國泰下午與國泰空中服務員工會會面，資方表示經常與工會保持溝通，工會於會後就指，會面沒有大進展，雙方將於下周再開會。

國泰航空點解要裁員，看圖便知

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國泰內部通訊否認已有裁員方案 告誡「勿屈服於傳言」，詳情可見【下一頁】

民用航空事業職工總會主席李永富周一出席電台節目時指，一直聽聞國泰將裁員，惟未知裁員規模，國泰員工感到緊張及擔心。國泰股價收升1.1%，報5.41元。

國泰於2017年時已裁減約600名總部員工，當中近200人為管理職位，其餘400為非管理職位的中至低層員工，分別相當於當時人手的25%和近20%。

國泰CEO預告裁員，詳情看【下一頁】

網上流傳消息指，國泰周一會先向逾1100名國泰城員及機師派發解僱信，同日再封鎖員工的職員證及電郵。有關消息稱，國泰已預留國泰城10月12日所有會議室，供被解僱的空中服務員歸還制服，市傳空中服務員裁員人數達1,500人。至於400名被解僱的國泰城員工，逾半是人事部及培訓部門員工。

國泰航空行政總裁鄧健榮早前接受《經濟日報》訪問時指，為潛在人手調整向外界做心理準備，形容目前國泰單日客量由往常10萬跌至僅1,500人次，人手過剩「多得好緊要」，每月現金流失15億至20億元，最大部分正是人工，不可長久燒錢下去。

（第二版更新股價；第三版更新工會會面後內容）

更多【航空告急】消息

相關文章：【國泰裁員】國泰機師工會爭取參與重組談判　「機師優厚待遇說法不合時宜」（第二版）

相關文章：【國泰危機】國泰客運量連續5個月跌99%　架構重組無可避免

 

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編輯：陳韻妍

香港股票 裁員 國泰航空（00293） 國泰航空 航空 機師 保就業

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