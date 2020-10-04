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【國泰裁員】國泰航空傳周一裁逾千名空中服務員及機師　國泰：不評論市場傳言

即市財經 17:29 2020/10/04

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國泰航空不申請第二期保就業計劃，網傳國泰周一裁員逾千人。

國泰航空 （00293） 早前放棄申請第二輪保就業計劃，市場估計國泰有機會裁員。網上流傳國泰將於周一向國泰員工派「大信封」，裁減400名國泰城員工及700名國泰機師，影響所及達逾千名員。對於市傳國泰裁員，國泰回應指，不評論市場傳言。

國泰CEO預告裁員，詳情看【下一頁】

國泰航空點解要裁員，看圖便知

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網上流傳消息指，國泰周一會先向逾1100名國泰城員及機師派發解僱信，同日再封鎖員工的職員證及電郵。消息稱，國泰已預留國泰城10月12日所有會議室，供被解僱的空中服務員歸還制服，市傳空中服務員裁員人數達1,500人。至於400名被解僱的國泰城員工，逾半是人事部及培訓部門員工。

國泰航空行政總裁鄧健榮早前接受《經濟日報》訪問時指，為潛在人手調整向外界做心理準備，形容目前國泰單日客量由往常10萬跌至僅1,500人次，人手過剩「多得好緊要」，每月現金流失15億至20億元，最大部分正是人工，不可長久燒錢下去。

更多【航空告急】消息

相關文章：【國泰裁員】國泰機師工會爭取參與重組談判　「機師優厚待遇說法不合時宜」（第二版）

相關文章：【國泰危機】國泰客運量連續5個月跌99%　架構重組無可避免

 

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編輯：陳韻妍

香港股票 裁員 國泰航空（00293） 國泰航空 航空 機師 保就業

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