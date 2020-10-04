【職場熱話】調查顯示港人平均月薪4萬　網民嘆貧富懸殊太嚴重

近日有網民在討論區發帖，指有機構調查顯示，香港原來是全球月薪最高的城市，平均全職打工仔月薪高達4萬元，打低其他大城市如悉尼、紐約、倫敦等，慨歎香港的貧富懸殊情況太嚴重。

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網民引述世邦魏理仕在今年6月所做的《2020全球生活報告》顯示，本港平均全職人士的年薪為61,022美元，即每月人工約4萬港元，成為全球平均年薪最高的城市。排第二為澳洲悉尼，平均年薪57,959美元，約3.76萬港元；排第三為德國慕尼黑，平均年薪57,425美元，約3.73萬港元。

8大平均年薪最高的城市：

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報告又指，香港平均樓價為125.4萬美元（約1,000萬港元），比去年上升了4.7%，是全球樓價最貴的城市。另外，香港平均月租為2,682美元（約21,456港元），雖然比去年下跌1.7%，但仍排名全球第三，僅次於紐約及阿布扎比。

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網民就指，現時大學畢業生平均月薪才約1.6萬港元，部份短期合約工更只得1.2萬元，距離人均月薪4萬元距離很遠。

其他網民反應：

打政府工就有，政府工已經拉高哂平均率，普通打工仔得嗰萬零蚊

點會計平均值... 一般都係用入息中位數 我同誠哥份人工加埋再除開唔止4萬啦

因香港有唔少打工皇帝，不少技術或專業工種唔洗講 就算送外賣，都有人話月入可三丶四萬

我唔覺得香港人平均有呢個數！如有應該貧富懸殊得好緊要

其實平均月薪係無法反映到經濟狀況, 相信呢個應該係常識 最能夠反映嘅指標係中位數. 而中位數同平均數出現嚴重偏差的話, 即係代表嗰個地方貧富懸殊情況比較嚴重 平均數40000, 中位數20000. 其實只不過係有班極少眾係超高人工, 拉高左個數

香港就係極度貧富懸殊 最勁個百分比十的人工總和，隨時多過其餘。

不管你地係咪同意用中位數/平均數/最多數都好， 呢D城市全部都用同一口徑計，一定有佢嘅代表性 如果覺得「無可能」，應該諗下係咪有咩原因自己會低於40k 老實講，身邊70%-80%的朋友月入多於這個數。

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記者：李兆明