  • 29°C
香港時間 : 20201004日 (日) 19:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】調查顯示港人平均月薪4萬　網民嘆貧富懸殊太嚴重

理財智慧 17:21 2020/10/04

分享：

近日有網民在討論區發帖，指有機構調查顯示，香港原來是全球月薪最高的城市，平均全職打工仔月薪高達4萬元，打低其他大城市如悉尼、紐約、倫敦等，慨歎香港的貧富懸殊情況太嚴重。

國泰航空傳周一派「大信封」　禁調更 封鎖職員證 涉逾千名員工 詳情請按：【見下頁

網民引述世邦魏理仕在今年6月所做的《2020全球生活報告》顯示，本港平均全職人士的年薪為61,022美元，即每月人工約4萬港元，成為全球平均年薪最高的城市。排第二為澳洲悉尼，平均年薪57,959美元，約3.76萬港元；排第三為德國慕尼黑，平均年薪57,425美元，約3.73萬港元。

8大平均年薪最高的城市：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

報告又指，香港平均樓價為125.4萬美元（約1,000萬港元），比去年上升了4.7%，是全球樓價最貴的城市。另外，香港平均月租為2,682美元（約21,456港元），雖然比去年下跌1.7%，但仍排名全球第三，僅次於紐約及阿布扎比。

第四季新股展望　5隻矚目新股登場 詳情請按：【見下頁

網民就指，現時大學畢業生平均月薪才約1.6萬港元，部份短期合約工更只得1.2萬元，距離人均月薪4萬元距離很遠。

其他網民反應：

打政府工就有，政府工已經拉高哂平均率，普通打工仔得嗰萬零蚊

點會計平均值...

一般都係用入息中位數

我同誠哥份人工加埋再除開唔止4萬啦

因香港有唔少打工皇帝，不少技術或專業工種唔洗講

就算送外賣，都有人話月入可三丶四萬

我唔覺得香港人平均有呢個數！如有應該貧富懸殊得好緊要

其實平均月薪係無法反映到經濟狀況, 相信呢個應該係常識

最能夠反映嘅指標係中位數. 而中位數同平均數出現嚴重偏差的話, 即係代表嗰個地方貧富懸殊情況比較嚴重

平均數40000, 中位數20000. 其實只不過係有班極少眾係超高人工, 拉高左個數

香港就係極度貧富懸殊

最勁個百分比十的人工總和，隨時多過其餘。

不管你地係咪同意用中位數/平均數/最多數都好， 呢D城市全部都用同一口徑計，一定有佢嘅代表性

如果覺得「無可能」，應該諗下係咪有咩原因自己會低於40k

老實講，身邊70%-80%的朋友月入多於這個數。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

工種 政府工 畢業 經濟 大學 香港 貧富懸殊 世邦魏理仕

上一篇文章

【蘋果iPhone】iPhone智能助理Siri 10月4日生日　對她說生日快樂有特別回覆（附Siri多個回覆）

下一篇文章

【有盈退休】曾智華：腳趾操，把劇煲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】夫婦裝修1200呎新居　自己設計慳5成　傳授精明裝修之道　網民大讚「廚房教室」
【室內設計】夫婦裝修1200呎新居　自己設計慳5成　傳授精明裝修之道　網民大讚「廚房教室」
【網民熱話】只有150萬現金 沒有物業、其他資產 該如何渡過餘生？
【網民熱話】只有150萬現金 沒有物業、其他資產 該如何渡過餘生？
【樓市熱話】大學畢業30年被兒子質問 「爸爸為什麼你沒物業？」
【樓市熱話】大學畢業30年被兒子質問 「爸爸為什麼你沒物業？」
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【財務自由】日本老股民買入900隻股票 單靠股東福利過活逾30年
【財務自由】日本老股民買入900隻股票 單靠股東福利過活逾30年
【筍盤推介】 港鐵站上蓋藍籌屋苑 一落樓就係商場 3房筍盤叫價較市價平11%
【筍盤推介】 港鐵站上蓋藍籌屋苑 一落樓就係商場 3房筍盤叫價較市價平11%