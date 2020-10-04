【特朗普確診】社交平台啟動應變機制　防範假新聞湧至

▲ 憂特朗普染疫引發假新聞浪潮 YouTube、Facebook等火速應對

美國總統特朗普確診感染新冠肺炎，引起國際轟動，而據外媒報道，一眾社交平台公司在特朗普確認感染的消息傳出後，馬上啟動危機應變措施，應對有可能緊接而來的虛假消息浪潮。據政治新聞網站Politico報道，Facebook、Twitter、YouTube等多個社交平台在有關消息傳出後，已馬上預測會有哪些流言與假消息會瘋傳，以及如何對應。

據報，YouTube發言人表示已馬上調整搜尋結果，當用戶搜尋特朗普或疫情等字眼，平台會顯示來自CBS（哥倫比亞廣播公司）、BBC等具權威的新聞來源的影片。Facebook與TikTok等平台亦馬上設立「指揮中心」應對消息。部分平台亦馬上封禁不當內容，例如詛咒特朗普死亡的帖文，並與第三方事實核查團隊合作，將流傳假消息標示出來。

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不過，有部分流傳的帖文內容就處於灰色地帶，到底屬政治推測或惡意陰謀論，要作出即時判斷就遇上頗大困難，例如有流傳的貼文質疑特朗普有否誠實地披露病情，又或有人質疑特朗普公布驗疫，是為避免參與第二場總統競選辯論等。社交平台稱這類具陰謀論色彩的內容為「擦邊球內容（borderline content）」，這些內容難以完全反駁。社交平台可降低這類內容的搜尋排名，減少它們的傳播，但未能完全「清除」它們。

社交媒體企業在上屆美國大選後被指未有積極就虛假消息進行恰當行動，已被猛烈批評，今次社交媒體的行動明顯趨積極。報道引述美國當地科技專家，Atlantic Council的Digital Forensic Research Lab的總監Graham Brookie表示，現階段要評價社交媒體的反應是否理想，實在言之尚早，因為虛假消息滲透或需時數天。

責任編輯: 周俊霖