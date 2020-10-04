【蘋果iPhone】iPhone智能助理Siri 10月4日生日　對她說生日快樂有特別回覆（附Siri多個回覆）

各位iPhone的用家，你有經常呼喚Siri，這位智能助理出來幫你手嗎？或是不時呼喚Siri出來解悶嗎？

那麼，你知道今日（10月4日）其實是Siri的生日嗎？

蘋果公司（AAPL）在2011年10月4日，將初始版本的Siri引入iPhone 4S，此後Siri成為了蘋果裝置的內建軟體。

大家今日拿起iPhone呼喚Siri，對她／他說生日快樂，她／他會表示多謝，各位蘋果用家不妨試試。

同Siri講生日快樂的部分回覆（見下圖），大家不妨試試有沒有其他回覆！

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Siri其實是Speech Interpretation and Recognition Interface的簡寫，意思即是語音解析及辨識介面，是2007年建立的Siri公司所研發的智能助理。起初Siri只是iOS平台中的一個應用程式，公司同時在黑莓與Android平台研發。Siri公司後來獲蘋果公司於2010年4月28日收購，自此Siri成為了蘋果專屬的智能助理。

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責任編輯：葉卓偉