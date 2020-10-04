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【特朗普確診】拜登擬更頻密作檢測 惟繼續親身拉票

環球政治 17:12 2020/10/04

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【特朗普確診】拜登擬更頻密作檢測 惟繼續實體拉票活動

美國大選11月3日舉行，總統特朗普卻確診新冠肺炎。特朗普在美國大選的對手、民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）的競選團隊表示，拜登往後每次測試後，都會公布檢測結果。美媒報道指，拜登會更頻密作檢測，惟有意繼續親身拉票活動。

拜登及妻子上周五一同接受新冠肺炎檢測，結果呈陰性。拜登表示，會在周日再接受檢測。拜登競選團隊周六亦指，拜登會定期接受檢測，並會在往後每次測試後，都公布檢測結果。

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拜登新冠肺炎檢測結果呈陰性 【下一頁】

拜登競選活動發言人貝茨（Andrew Bates）表示，在拜登所有的競選活動中，會嚴格遵守專家所建議的安全措施，包括保持社交距離、佩戴口罩等。

美國有線新聞網絡（CNN）報道引述消息人士指，拜登會更頻密作檢測，在每次出行前都會作檢測，對比以往拜登僅每周檢測一次。

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美國大選延期 突然師出有名？ 【下一頁】

特朗普確診前曾與拜登展開總統辯論，令外界一度憂慮拜登的身體狀況。CNN報道指，拜登及其競選團隊當日並沒有與特朗普及其團隊有接觸，相信遭傳染的風險不大。

報道指，拜登有意繼續其親身拉票活動，包括周一在佛羅里達州、周四與民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）在亞利桑那州的活動。

責任編輯：林嘉莉

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