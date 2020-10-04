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【樓市統計】香港置業：將軍澳20私人屋苑　 註冊突破1600宗 創近3年新高

股樓投資 16:11 2020/10/04

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香港置業政總裁李志成表示，，據土地註冊處資料顯示，該行選取的將軍澳區20個私人屋苑，今年(截至9月29日)錄1,607宗二手註冊，已超越2019年全年1,590宗水平，暫創近3年新高。與去年首9個月的1,197宗相比，則增加約34.3%。

昇薈2500呎洋房 放租半年減3成租出　月租6.7萬 回報率逾2厘 詳情請按：【見下頁

細分各屋苑註冊量按年同期表現，20個屋苑中有16個屋苑報升，3個屋苑報跌，1個屋苑持平。報升屋苑中，峻瀅本年至今錄104宗註冊，較去年首9個月的55宗增加約89.1%；東港城錄78宗註冊，較去年首9個月的43宗增加約81.4%；將軍澳廣場本年至今錄93宗註冊，較去年首9個月的52宗增加約78.8%。

圖: 每年將軍澳區20個私人屋苑註冊量走勢

資料提供：土地註冊處及香港置業資料研究部

報跌屋苑中，領峯本年至今錄40宗註冊，較去年首9個月的50宗減少20%；領都本年至今錄53宗註冊，較去年首9個月的60宗減少約11.7%；領凱本年至今錄36宗註冊，較去年首9個月的38宗減少約5.3%。

至於屋苑註冊量排名方面，新都城暫以208宗註冊居榜首，較去年首9個月的140宗增加約48.6%；將軍澳中心暫以175宗註冊排第二，較去年首9個月的114宗增加約53.5%；維景灣畔暫以164宗註冊排第三，較去年首9個月的134宗增加約22.4%。

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記者：李兆明

香港置業 香港 將軍澳 私人屋苑

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