【內地熱話】杭州火車站人臉識別故障　乘客跳閘趕車　有人提早45分鐘仍錯過火車

隨着科技發展，人臉識別技術在日常生活中的應用愈來愈廣泛。在中國內地，不少火車已應用人臉識別，代替刷火車票入閘，稱為「刷臉進站」。不過，10月2日上午，杭州火車東站部分人臉識別出現故障，部分乘客為了趕火車，無奈之下只好跳過閘機。事件在內地網上引發熱議，有網民質疑杭州火車東站應對失當，沒有及時開放人手驗票通道。

據內地傳媒報道，10月2日上午，杭州東站部分人臉識別出現故障，時值國慶8天長假，出遊人數倍增，據報整個杭州東站當日發送旅客25萬。人臉識別出現故障，令大批旅客滯留，無法進入車站月台。

有片段拍攝到，有乘客為了趕火車，無奈之下只好跳過閘機，亦有網民表示當日身在杭州東站，自己特意提前45分鐘到車站，仍然沒有趕上火車，打亂了行程。

▲ 有乘客為了趕火車，唯有跳過閘機。（梨視頻截圖）

▲ 該名乘客跳閘後，對工作人員說：「我來不及了」。（梨視頻截圖）

杭州東站工作人員則表示，故障時間不超過15分鐘，已安排乘客走人工檢查通道，沒有太大的影響。

不過，事件在內地網上引發熱議，有網民認為故障15分鐘時間足以讓部分旅客趕不上車了，或影響之後轉火車。有人認為火車站應準備多幾套應急方案。

▲ 中國不少火車站採用人臉識別入閘，稱為「刷臉進站」。（資料圖片）

2020年第四季讀者投資部署調查 2020年終於踏入第四季，受新冠肺炎疫情影響，全球經濟走下坡，國際關係漸趨緊張，投資市場愈來愈波動。《iMoney智富雜誌》誠邀讀者分享你在第四季的投資部署，調查結果稍後於雜誌內公布。 請點撃連結，發表你的看法，謝謝！ 問卷連結：https://bit.ly/30qAZnE

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：葉卓偉