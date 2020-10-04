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【租金回報】昇薈2500呎洋房 放租半年減3成租出　月租6.7萬 回報率逾2厘

股樓投資 15:45 2020/10/04

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失業率回升，住宅租金亦見回落，連逾2,000呎大洋房更要減租3成才獲租客承接。東涌昇薈4房洋房由10萬元租金，減至6.7萬元租出，折合實用面積呎租約26.7元。

利嘉閣地產皇牌屋苑藍天海岸一行高級經理劉景駿表示，該行新近促成東涌昇薈雙號洋房的租賃成交個案，物業實用面積約2,507方呎，為四房雙套間隔，附設花園。業主早於3月份以10萬元放租，近日以6.7萬元獲租客租住，減幅達33%。

港鐵站上蓋藍籌屋苑 一落樓就係商場 3房筍盤叫價較市價平11% 詳情請按：【見下頁

據悉，原業主於2016年10月，以約3,655.9萬元購入上述單位，現租出可享租金回報率逾2厘。

劉景駿補充，昇薈上月錄得10宗租賃成交個案，平均實用面積呎租約24.5元，。屋苑現時有約30個單位放租，但由於上述同類型洋房僅有6間，故未有洋房租盤提供。

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記者：李兆明

地產公司 物業 昇薈 地產 失業率

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