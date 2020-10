【特朗普確診】特朗普據報狂問自己是否會死 憂與好友同命運

美國總統特朗普確診新冠肺炎,特朗普周六坦言,未來幾天會是「真正的考驗」(real test)。有報道更指,特朗普在入院前擔心自己會死去,特朗普曾不斷問助手,自己會否與好友切拉(Stanley Chera)一樣,死於新冠肺炎。

特朗普好友、紐約地產大亨切拉早前感染新冠肺炎,並因出現併發症而病逝,終年78歲。

美國雜誌《名利場》(Vanity Fair)記者雪曼(Gabriel Sherman)引述有共和黨人透露,特朗普在前往馬里蘭州的里德國家軍事醫學中心(Walter Reed National Military Medical Center)之前,不斷詢問助手:

「我會如切拉一樣離開(人世)嗎?我會嗎?」

(Am I going out like Stan Chera? Am I?)