【特朗普確診】特朗普據報狂問自己是否會死 憂與好友同命運

美國總統特朗普確診新冠肺炎，特朗普周六坦言，未來幾天會是「真正的考驗」（real test）。有報道更指，特朗普在入院前擔心自己會死去，特朗普曾不斷問助手，自己會否與好友切拉（Stanley Chera）一樣，死於新冠肺炎。

特朗普好友、紐約地產大亨切拉早前感染新冠肺炎，並因出現併發症而病逝，終年78歲。

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特朗普確診後戴口罩露面 已服用藥物瑞德西韋 【下一頁】

美國雜誌《名利場》（Vanity Fair）記者雪曼（Gabriel Sherman）引述有共和黨人透露，特朗普在前往馬里蘭州的里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）之前，不斷詢問助手：

「我會如切拉一樣離開（人世）嗎？我會嗎？」 （Am I going out like Stan Chera？ Am I？）

《名利場》報道更指，特朗普的情況遠比白宮對外公布的嚴重，稱特朗普體溫一度飆升至攝氏39.4度，並需要額外供氧。

特朗普的主診醫生康利（Sean P. Conley）周六在記者會上，拒絕回應特朗普之前有否需要吸氧，僅指特朗普現時已無發燒，目前有輕微咳嗽、鼻塞、疲倦等徵狀。

康利又指，特朗普的情況很好，形容他「自確診後取得實質性進展」（substantial progress since diagnosis）。

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責任編輯：林嘉莉