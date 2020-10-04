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【優惠着數】信和商場回收月餅罐　送20元奇華優惠券　月餅罐品牌不限（附其他月餅盒回收活動詳情）

理財智慧 15:34 2020/10/04

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中秋節剛剛過去，相信不少人吃完月餅，也有不少月餅罐不知怎樣處理。環境局的宣傳大使「大嘥鬼」便在Facebook呼籲大家回收月餅罐，交去各區的「綠在區區」、社區回收中心或舉辦回收活動的機構，甚至投入一般三色回收桶亦可。

而為了鼓勵市民回收月餅罐，奇華餅家今年再與信和集團商場合辦月餅罐回收活動，市民可獲贈20元優惠券。

即日起至10月9日，將任何品牌月餅鐵罐，交到指定信和商場禮賓處或服務台，可免費獲贈20元奇華折扣優惠券一張，「S+ REWARDS」會員將獲得雙倍優惠券。回收月餅罐所得的收益，將會全數撥捐基督教勵行會作慈善用途。

回收月餅罐的信和商場一覽（請交到商場禮賓處或服務台）:

  • 屯門市廣場 Tel: 2450 7782
  • 奧海城 Tel: 2740 4108
  • 荃新天地 Tel: 3926 5708
  • 中港城 Tel: 3119 0288
  • 藍灣廣場 Tel: 3407 4220
  • 帝庭軒購物商場 Tel: 3125 4000
  • 黃金海岸商場Tel: 2452 6566
  • 尖沙咀中心及帝國中心Tel: 2721 5489

要留意，月餅罐品牌不限，但必須清潔乾淨。另外，不接受月餅紙盒。今次活動優惠券總數2萬張，每人最多只限換領5張(S+ REWARDS會員最多獲贈10張優惠券)，先到先得，換完即止。如有任何查詢，可致電各商場服務熱線。

2020 月餅分享及月餅盒回收行動

太古地產今年亦舉辦「環保中秋顯愛心」活動，即日至10月15日回收月餅盒。

太古城中心商場及辦公樓回收箱地點包括:

  • 地下 – 無印良品對面及niko and …對面 (只回收月餅盒)
  • 3樓 – Giordano對面 (只回收月餅盒)
  • 5樓 – 近MOViE MOViE (只回收月餅盒)
  • 太古城中心一座 – 6樓大堂
     

房委會屋邨月餅盒回收

房委會也在轄下屋邨設置月餅罐收集箱，金屬罐及紙盒均收集。

房委會在Facebook專頁提醒市民：

金屬罐：10月3日至10月底（確實回收日子及地點請參閱邨內通告）交到屋邨月餅盒回收站，循環再造

紙盒裝：先壓平，放入廢紙回收箱，如果盒面有過膠、有磁石就要先拆走


房協之友 中秋月餅鐵罐／紙盒回收大行動

房協鼓勵住戶回收月餅鐵罐/紙盒，在轄下屋邨、屋苑舉辦回收活動，回收由10月5日星期一開始，詳情如下：

日期：2020年10月5日 (星期一)至10月14日 (星期三)

地點：房協轄下屋邨／屋苑辦事處或會所指定收集點

收集項目：月餅鐵罐／紙盒回收

 

 

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責任編輯：葉卓偉

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