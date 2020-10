【特朗普確診】特朗普：未來數天會是真正考驗

美國總統特朗普確診新冠肺炎。特朗普周六發布影片指,自己現時的情況已好了很多,但特朗普形容,未來幾天相信才是「真正的考驗」(real test)。白宮幕僚長梅多斯(Mark Meadows)周五曾指,特朗普未來48小時的身體情況將是關鍵。

特朗普周六在社交平台Twitter上載長達4分鐘的影片,片中的特朗普穿上西裝但沒有戴上領帶,特朗普感謝醫護人員的照料,稱自己入院時感到不適,但現時情況已好了很多。

特朗普又指,相信未來幾天才是「真正的考驗」(real test),要看看未來數天會有甚麼事情發生。

特朗普表示,會盡快重返崗位,希望能完成總統大選競選活動。

特朗普的主診醫生康利(Sean P. Conley)周六亦指,特朗普的情況很好,形容他「自確診後取得實質性進展」(substantial progress since diagnosis)。

康利又指,特朗普的情況「雖然還沒有走出困境,但團隊仍然保持謹慎樂觀的態度」(while not yet out of the woods, the team remains cautiously optimistic)。

康利在記者會上拒絕回應特朗普之前有否需要吸氧,僅指特朗普現時已無發燒,目前有輕微咳嗽、鼻塞、疲倦等徵狀。

責任編輯:林嘉莉