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【特朗普確診】特朗普：未來數天會是真正考驗

環球政治 14:28 2020/10/04

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美國總統特朗普確診新冠肺炎。特朗普周六發布影片指，自己現時的情況已好了很多，但特朗普形容，未來幾天相信才是「真正的考驗」（real test）。白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）周五曾指，特朗普未來48小時的身體情況將是關鍵。

特朗普周六在社交平台Twitter上載長達4分鐘的影片，片中的特朗普穿上西裝但沒有戴上領帶，特朗普感謝醫護人員的照料，稱自己入院時感到不適，但現時情況已好了很多。

特朗普又指，相信未來幾天才是「真正的考驗」（real test），要看看未來數天會有甚麼事情發生。

特朗普表示，會盡快重返崗位，希望能完成總統大選競選活動。

特朗普群組大爆發 至今23人中招 【下一頁】

特朗普確診後戴口罩露面 已服用藥物瑞德西韋 【下一頁】

特朗普的主診醫生康利（Sean P. Conley）周六亦指，特朗普的情況很好，形容他「自確診後取得實質性進展」（substantial progress since diagnosis）。

康利又指，特朗普的情況「雖然還沒有走出困境，但團隊仍然保持謹慎樂觀的態度」（while not yet out of the woods, the team remains cautiously optimistic）。

康利在記者會上拒絕回應特朗普之前有否需要吸氧，僅指特朗普現時已無發燒，目前有輕微咳嗽、鼻塞、疲倦等徵狀。

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責任編輯：林嘉莉

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