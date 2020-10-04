【新冠肺炎】日本研究：收入愈低人士　疫情下重度抑鬱比例愈大

新冠肺炎疫情在全球大流行，已持續了大半年，不少人因為擔心染上疫症，或憂慮生計受損，心理上也受到不同程度影響。據日本共同社報道，東京醫科大學等團隊的調查發現，在日本經歷新冠疫情「第一波疫情」的今年2月和4月，年收入愈低的人士，疑似重度抑鬱程度的人比例愈大。

調查結果又顯示，受訪者不僅對疫症感到不安，收入減少等對生活的打擊也可能造成了心理影響，因低收入者在疫情擴大告一段落後，心理狀況欠佳的人數沒有減少。

該網上調查，訪問了居於日本關東地區，年齡20至79歲人士約2100人。就疫情初期的2月下旬和感染人數激增的4月初，調查他們的心理健康狀況，找出疑似重度抑鬱和焦慮症程度的人士的佔比。

整體來看，心理狀況欠佳人士的佔比從2月的9.3%增至4月的11.3%。按收入劃分，相對於每年收入400萬日圓（約29萬港元）至600萬日圓（約44萬港元）以下的人士，每年收入200萬日圓（約14.7萬港元）至400萬日圓以下心理狀況欠佳的人士是前者的1.6倍；未滿200萬日圓的人士則是1.8倍。

而研究團隊在感染人數穩定下來的5月底進行了追加調查，結果發現其他人士的心理狀況欠佳人士佔比減少了，但年收入不滿200萬日圓人士的數據繼續增大。團隊推測，部分人士對感染新冠肺炎，以及隔離措施的不安引發其心理狀況欠佳；而低收入者還可能大幅受到收入減少和被解僱等社會經濟方面的影響。

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責任編輯：葉卓偉