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【國泰裁員】國泰航空傳周一派「大信封」　禁調更 封鎖職員證 涉逾千名員工

股樓投資 14:33 2020/10/04

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國泰航空（00293）早前放棄申請第二輪保就業計劃，市場普遍認為是裁員的先兆，網上昨日流傳具體的裁員計劃，指國泰將於周一（5日）向員工派發解僱信，包括400名國泰城員工及700名機師，影響所及逾千名員工。國泰回應傳媒查詢時指，不評論坊間揣測及傳聞。

據網上流傳的消息顯示，國泰將於周一向逾1,100名國泰城員及機師派發解僱信，並即日封鎖員工的職員證及電郵。同時國泰已於10月12日預留國泰城所有會議室，供被解僱的空中服務員歸還制服，有指空中服務員或要裁員達1,500人。至於400名被解僱的國泰城員工，逾半是人事部及培訓部門員工。

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此外，據網上流傳的國泰內部電郵披露，從10月1日開始，即時暫停需要執飛及休假的員工之間的調更，直至另行通知，而其他調更的申請就根據原有指引。有國泰員工指此做法是極為罕見，工作多年未曾見過。

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國泰回應傳媒查詢時指，不就坊間各種揣測及傳聞作評論，現時正全面檢視集團的業務營運，會於第四季就未來的營運規模及模式向董事局提出建議。

早前國泰旗下部份附屬公司，包括香港快運、華民航空、國泰航空貨運站、香港機場地勤服務公司及國泰航空飲食服務，均已申請政府的第二輪保就業計劃，故須承諾不會裁員。但擁有1.7萬及2,500員工國泰及港龍航空，卻未有遞交申請，一直被指是為裁員鋪路。

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國泰在今年6月份時，宣布390億元集資方案，原有股東太古（00019）及中國國航（00753）參與供股，籌集117億元；港府也首度認購國泰優先股及提供過度性貸款，合計273億元，讓國泰度過難關。

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記者：李兆明

國泰航空 港龍航空 香港 航空 機師 中國國航（00753） 國泰航空（00293） 就業 裁員

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