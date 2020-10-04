【強積金】積金局主席：MPF制度20年　進入發展中途站　年化回報4.2%勝通脹

各位打工仔每月供款的強積金(MPF)制度，在今年12月將踏入20周年，積金局主席黃友嘉今日（10月4日）發表網誌，回顧強積金制度從構思到實踐的點滴及制度設計的原意。

他提到，MPF實施之初，積金局首要任務是建立制度的認受性：

制度運作的起首幾年，由於累積的款額有限，不少人都以為強積金所累積的退休儲備微不足道，連飲茶錢都不夠，加上當時經濟疲弱，也影響了強積金的投資回報。但事隔二十年，強積金制度的總資產已經由首兩年多不足6,000萬元，升至今時今日超過1萬億元，正好說明退休制度需要長達三、四十年才發展成熟。強積金制度今年剛好進入發展旅程的中途站。

他指出，環顧全球各地，退休保障制度形形式式，各有所長，但沒有完美的制度。強積金制度在1995年7月獲當時的立法局通過《強制性公積金計劃條例》而落實，由零開始，只能「摸著石頭過河」，一步一步地以務實的態度實踐、理順，並持續優化改良，與時並進為打工仔提供更佳的退休保障。

而強積金制度經歷20個寒暑，僱員覆蓋度於國際屬極高水平。截至2020年8月，強積金總資產已突破1萬億元，當中約3,200億元為扣除收費後的淨投資回報，而扣除收費和開支後的年率化回報為4.2%，高於同期的1.8%通脹率，黃友嘉認為，這些數字充分證明當年選擇的方向是正確的。

雖然仍有一些不認同制度的聲音，抗拒定期定額供款的做法。但不要忘記強積金制度的初心就是透過定額供款的設計，以「平均成本法」的概念，協助打工仔建立為退休儲蓄的紀律，這份基本保障對基層市民來說更為重要。打工仔每月的供款看似不太多，但經過年月的累積，加上善用當中的「複息效應」，如供款期越長、供款款額越多，可為打工仔將來退休帶來的保障就自然越大。

他又指出，據強積金受託人提供資料顯示，在2000年12月強積金制度推出時開立，並持續收取供款至2019年12月底的供款帳戶，這些帳戶累積的強積金平均為42萬元。就當中有同時收取自願性供款的帳戶，若同時計及強制性供款及自願性供款產生的強積金，這些帳戶的累積強積金平均已超過100萬元。

黃友嘉表示，強積金制度將繼續秉持初心，為打工仔的退休保障默默耕耘，成就「點滴累積，好好珍惜」的願景。

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責任編輯：葉卓偉