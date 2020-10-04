【iBond】陳茂波：新一批iBond保證息率達兩厘　發行詳情快公布　接力再推銀色債券

港府於今年《財政預算案》宣布重推闊別3年的通脹掛鈎債券（iBond），財政司司長陳茂波今日發表網誌表示，相關的籌備工作已準備就緒，快將公布發行詳情。他又透露，最新這批iBond將設有2厘最低息率保證，相比過往iBond僅1厘的保證息率更為吸引；2厘保證息率，亦大幅高於現時港元定存息口！

iBond每半年派息一次，息率與本港綜合消費物價指數的平均按年通脹率掛鈎，假若綜合消費物價指數呈負數，iBond會以最低保證息率付息予投資者。債券到期日則會全數付清本金予投資者。陳茂波表示，歷次發行的iBond，為不少小投資者打開了投資債券的渠道。

陳茂波又表示，iBond為巿民提供一個可賺取穩定回報而又「保本」的投資選項，皆因環球低息環境很大機會將持續一段較長時間，海外主要市場相繼大規模地推行的貨幣寬鬆政策，在中長期而言所帶來的通脹風險亦不可忽視。在這背景下，iBond的設計會發揮「兩頭兼顧」的優勢。假若綜合消費物價指數呈負數，iBond所設有的最低回報保證，可確保投資不會因通縮而陷入零回報。他說，考慮到目前環境，這次重啟發行iBond便優化了債券的部份條款，包括最低息率保証達2厘。

這在目前的超低息環境中，無疑具有不俗的吸引力。假若通脹升溫，其回報將與消費物價指數升幅掛鈎，令所賺取的回報至少能跟得上通脹。

他又透露，在即將發行的這批iBond後，緊接將推出以65歲或以上長者為對象的銀色債券，兩批債券的發行總額合共最多為130億元，如果認購反應理想，會考慮加碼發行。

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責任編輯：葉卓偉