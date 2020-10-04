【新股IPO】下周新股招股詳情　招股價＋入場費＋業務一文看清

港股走勢偏疫，新股表現亦相當參差，散戶一不小心便會中伏，踏入10月，IPO繼續馬不停蹄，下周有甚麼新股招股？下文將會逐一介紹。

近期部份新股上市後的表現，令散戶大跌眼鏡。如招股反應熱爆的樂享互動（06988），超額認購逾1,600倍，以中位價2.88元定價，結果首日竟大跌6.25%，截至上周三（30日）收報2.8元，仍潛水2.8%。

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另一隻福祿控股（02101）同樣反應熱熾，超購逾1,200倍，更以上限2.9元定價，結果首日僅微升3.1%，周三最新報7元，更深潛21%。

下周招股的新股詳情：

威海市商業銀行（新上市編號：09677） 招股日期：29/9 - 6/10 招股價：3.35 - 3.51元 入場費：3,545元 上市日期：12/10 業務：山東省商業銀行

嘉泓物流（新上市編號：02130） 招股日期：30/9 - 7/10 招股價：2.45 - 2.85元 入場費：2,879元 上市日期：15/10 業務：物流解決方案供應商，以高端時尚產品為主

True Partner Capital（新上市編號：08657） 招股日期：30/9 - 9/10 招股價：1.55 - 1.95元 入場費：3,939元 上市日期：16/10 業務：香港及美國的基金管理集團，使用全球相對波幅價值交易策略

納泉能源科技（新上市編號﹕01597） 招股日期：29/9 - 8/10 招股價：2 - 2.6元 入場費：2,626元 上市日期：20/10 業務：中國風電及變槳控制系統解決方案供應商

譽燊豐控股（新上市編號：02132） 招股日期：30/9 - 9/10 招股價：0.325 - 0.34元 入場費：2,747元 上市日期：20/10 業務：香港建造工程承建商。

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記者：李兆明