【新股IPO】第四季新股展望　5隻矚目新股登場

今年新股市場相當火熱，但到了近期，新股已不是逢抽必賺，甚至超額認購逾千倍的也出師不利。展望第四季，最矚目的新股自然是螞蟻集團，而除了螞蟻外，還有哪幾隻矚目新股要多加留意呢？

回顧第三季，共有40隻新股掛牌上市，以首日收市價跟招股價計，28隻上升，11隻下跌，1隻沒升跌。換言之，70%有錢賺，27.5%錄得虧損。

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數到表現最佳的，是科利實業（01455），招股價0.4元，首日升幅達2.3倍。另外亦有4隻新股首日升超過1倍，分別是天任集團（01429）升1.85倍、濠江機電（01408）升1.86倍、歐康維視生物（01477）升1.52倍及思摩爾（06969）升1.5倍。

第四季5隻矚目新股：

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另外要注意的，是雖然有7成新股在首日有錢賺，但若持貨至今，該40隻新股中，竟已有19隻跌穿招股價，潛水比率近半。

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展望第四季，由於是年末關係，傳統而言是新股趕搭尾班車的季節，因若錯失今次機會，留待明年上市，則財務報告等均要重新再做，這段時間新股往往令人花多眼亂，因此選股時宜審慎。

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記者：李兆明