【美股焦點】FIFA 21全城偷跑　EA銷售策略食盡網上及商店零售

▲ EA Play可以提早玩FIFA 21

FIFA 21偷跑，你課了金未？美國上市公司EA（藝電）旗下的一年一度大作FIFA 21在港已經開賣，據官網介紹，FIFA 21正式開賣日為10月9日（下周五），不過，在網上只要先付39元成為EA Play的會員，便可以早於10月1日玩，在正式開賣前，可以試玩10小時。在標準版之上，提供「終極版」及「冠軍版」，在網上平台購買，亦可早玩3日（即下周二）。

700萬人的煩惱 網上買Game還是買實體碟 哪個早玩先？

EA於網上平台率先發售，並提早9日可玩，卻未有扼殺商鋪的零售市場，因今日（10月3日）各遊戲機商鋪已偷步發售實體遊戲碟版本，EA的行銷巧妙之處，是於零售市場會先偷步放售「終極版」及「冠軍版」，「終極版」640至650元，「冠軍版」約500元，比「普通版」的469元水平貴，遊玩的實際內容是沒有分別。

當玩家10月1日已買網上買，直至10月9日正式開賣前可先玩10小時，由於玩家不知實體版的偷跑時間（年年都會偷跑），先吸引玩家網上買入；然後10月3日街貨偷跑，玩家持實體碟卻可無限時數暢玩，卻造成遊玩時間的不公平。然而堅持買最平「普通版」的玩家，卻只能等10月9日才可玩，EA的行銷策略先利用不同的發售時間，為每一個貴價的「終極版」及「冠軍版」，造就最佳的發售時間，令市場為之「讚嘆」。

為何要關注何時偷步發售？因為FIFA 21的卡Game玩法，一般認為愈早課金，抽到好卡的機會便愈大增，尤其是抽到美斯或C朗，便可最先「屈機」贏其他後進的玩家，贏在起跑綫。

EA咁識做生意，盈利表現如何？

EA最新發布截至6月30日的首季度財報指出，FIFA玩家數量在4至6月達700萬人，按年增長100%，所增加的350萬人主要來自家用遊戲機玩家，而以亞洲玩家增長最顯著，所以FIFA 21的推出，EA視為重中之重，今集重點是加強與朋友的足球體驗，FIFA直指，玩過FIFA的人，很可能會買新一集，新玩家亦會吸引朋友購買，建立朋友網絡一齊玩。

EA首季總收入14.6億美元，按年增20.7%，超過公司預測表現。毛利11.71億美元，但在新冠肺炎下，營業費用增15%至7億美元，營業利潤4.71億美元，增13.5%，每股盈利1.25美元，較預的0.93美元高。業績之中，課金等遊戲及服務的收入便達11.03億美元，按年升4.16億美元，其中FIFA的卡Game收入便大增70%。

課金遊戲的毛利非常高，EA財報顯示，2019及2020財年毛利率73.3%及75.3%，預期2021財年亦達73.6%。2020財年收入便達55.37億美元，基本遊戲只佔18.87億美元，課金等Live services and other的收入便達36.5億美元，EA預測2021全年收入共56.25億美元，基本遊戲及課金移動類等分別佔17.5億及38.75億美元，盈利8.69億美元，每股盈利2.93美元，數據顯示課金及移動遊戲是王道。

記者：譚志偉