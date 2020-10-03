【虛擬銀行】渣打旗下虛銀疑洩客戶資料 將向金管局提交報告

渣打集團(02888)旗下渣打香港，以及電訊盈科(00008)、香港電訊(06823)及內地旅遊平台攜程（美：TCOM）共同成立的虛擬銀行Mox，爆出資料洩露事件。有本地傳媒引述Mox客戶稱，在打開月結單後看見不認識、未交易過的客戶姓名，懷疑自己資料遭洩漏。金管局發言人回應指，已經收到銀行通報，銀行正調查事件，並會向金管局提交報告。

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除了受訪客戶，也有網民在討論區表示，在月結單看見不認識的人名，並且出現交易記錄不正確，不能查閱月結單等問題。

Mox則回應指，正在調查事故起因，亦暫時停止了在應用程式內查閱月結單功能。客戶仍可繼續可以在Mox App上檢視結餘及交易紀錄。Mox強調一直是在獨立平台上運作，事件與渣打銀行的系統無關，對客戶構成不便衷心致歉。

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