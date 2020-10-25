【螞蟻上市】螞蟻集團料下周二招股 2萬億市值巨企如何煉成？

▲ 螞蟻集團曾經經歷三輪融資，合共籌1500億人民幣。

全球最大獨角獸、阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團（前稱：螞蟻金服）即將登陸中港股市，市傳估值高達2800億美元（2.17萬億港元），上市料即躋身本港第三大科網巨企。不過螞蟻萬億市值非一日煉成，自螞蟻金服2014年成立以來，共經歷三輪融資，逐步晉身全球最大獨角獸，過程也反映螞蟻業務擴張及進化。

三輪融資共籌集1500億

根據螞蟻集團招股書，在2015年至2018年3年期間，螞蟻合共進行三輪融資，共籌集約1,500億（人民幣，下同）。螞蟻每一輪融資均吸引重磅投資者加持，在B輪至C輪融資之間，螞蟻估值短短兩年由3,900億躍升至9,600億元，成為全球最大獨角獸。若螞蟻集團上市估值落實為2800億美元，意味公司估值2年再翻倍。

螞蟻集團過往曾進行三輪融資 融資輪次 融資額（人民幣） 估值（人民幣） 投資者 2018年C輪融資 約1016億 9600億 GIC、馬來西亞國庫控股、華平投資、加拿大養老基金投資公司、銀湖投資、淡馬錫、凱雷投資集團等 2016年B輪融資 291億 3900億 中投海外、建行旗下建信信託、中國人壽、中郵集團、國開金融、春華資本等 2015年A輪融資 192億 2600億 全國社保基金、中國人壽、新華人壽等

螞蟻集團發展歷程

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業務版圖逐年擴大

螞蟻金服雖然於2014年才正式成立，但其前身支付寶早於2004年已創立，一開始主要作為電商網站淘寶的支付工具。2010年為獲得人行的第三方支付牌照，支付寶從淘寶獨立，2014年支付寶母公司更名螞蟻金服。

支付寶當年從淘寶獨立曾掀起爭議，甚至令阿里巴巴創辦人馬雲面臨質疑，更多詳情請按【下一頁】

事實上，支付寶成立早期除服務淘寶外，也是自身累積用戶的階段，得益於內地電商當時蓬勃發展，支付寶用戶規模也漸見龐大，在2008年支付寶脫離淘寶之前，其註冊用戶數已經突破1億大關。

2013年支付寶推出「餘額寶」，成為其另一里程碑，標誌支付寶由一個支付工具變為支付+理財工具。「餘額寶」推出的短短數年內，成為全球最大的貨幣市場基金，2018年巔峰時期資產管理規模一度達到1.69萬億元，甚至被傳統銀行視為威脅。此後，螞蟻集團業務版圖不斷擴大，2014年推出「花唄」、2015年推出「借唄」、「芝麻信用」，佈局消費信貸。2018年，螞蟻推出互聯網保險產品「相互寶」。目前，支付寶App已擁有超過10億年度活躍用戶。

以財務角度，螞蟻集團近年收入、盈利增長漸加速，2017年至2019年收入分別增長31%、41%，2020年上半年收入按年增長38%，首三季則加速至42%。

盈利方面，螞蟻集團經調整純利2019年扭虧，錄得242億元，2020年上半年就錄得239億元，按年大增5倍。若假設螞蟻下半年維持該盈利水平、以2.17萬億元估值上市計算，螞蟻今年預測市盈率約45倍。

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編輯：陳健婷