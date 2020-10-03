【特朗普確診】Facebook、Twitter用戶紛紛詛咒　官方警告刪文

▲ Facebook及Twitter用戶紛紛在平台上發布包括對特朗普的死亡詛咒、散播陰謀論等，Twitter最新公布就指會刪除有關帖文。

美國總統特朗普與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）日前皆確診感染新冠肺炎後，有不少Facebook及Twitter用戶紛紛在平台上發布包括對特朗普的死亡詛咒、散播陰謀論等，不過Facebook及Twitter指出，有關言論違反平台政策，警告將刪除平台上詛咒特朗普死亡的帖文。

Facebook和Twitter均表示已標記有關疫情的假消息，而 Twitter最新公布就指出，會刪除所有關於祈求任何人死亡、嚴重身體傷害及嚴重疾病的帖文，但是不會自動停用其帳戶。

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Facebook及Twitter網民對於反應特朗普及妻子確診的消息反應兩極，其中有部分民主黨總統候選人拜登的支持者指出，特朗普是假裝染上新冠肺炎，想避免進行下次辯論、 被揭逃稅的爭議等， 得到政治利益；以及推測若特朗普 死於疫症，經常與他傳有不和的妻子將會很高興等。

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責任編輯：張寶燕