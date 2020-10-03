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【油企裁員】加拿大油企Suncor計劃裁員15% 接近2000人

即市財經 17:32 2020/10/03

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加拿大石油及天然氣公司Suncor計劃未來18個月裁員最多15%，相當於接近2000人。

外電報道，加拿大石油及天然氣企業Suncor計劃在未來18個月削減最多15%員工，以降低成本。Suncor行政總裁Mark Little在員工電話會議表示，正審視公司整體情況，計劃未來6個月先削減5%員工。

截至去年底，Suncor僱員數目達到12,889人，5%比例相當於644名員工，未來18個月裁員總數將達到1933人。公司發言人表示，不會針對特定的業務部門，但會評估組織整體情況，並配合降低成本、工作過程數碼化、公司現代化的目標。Suncor又稱，年內油價低迷，加上疫情令公司業務承受壓力，加速公司削減成本的需要。

早前，英國石油公司（BP）也宣布計劃在今年下半年裁員1萬人，佔整體員工總數的15%。

相關文章：

【油企裁員】英國石油傳裁員1萬人 佔整體員工15%

【特朗普確診】特朗普確診增添不明朗前景　油價跌逾3%

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編輯：陳健婷

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