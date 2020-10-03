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TikTok出售美國業務 或延至大選後才完成

環球政經 17:20 2020/10/03

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外電消息指，內地科企字節跳動（ByteDance）出售海外版抖音Tiktok美國業務的進度緩慢，交易各方都預期審批過程可能推遲至11月美國總統大選後才完成。

Tesla傳收購 德國電池生產商ATW  詳情請看【下一頁

【特朗普確診】大法官提名儀式後爆出「白宮群組」 染疫者達23人    詳情請看【下一頁

較早前，美國總統特朗普表示概念上批准（approved the deal in concept）科企甲骨文（美：ORCL）及超市營運商沃爾瑪（美：WMT）與TikTok達成交易。然而，審批過程卻因多個因素未解決，包括買家仍和主要監管單位外國投資委員會(CFIUS)磋商多個交易細節，包括數據安全、新公司TikTok Global的內地所有權等。加上大選臨近，特朗普未必再把TikTok列為主要議題。

特朗普早前簽署行政命令，要求字節跳動在11月12日前出售TikTok。一旦交易未能在11月12日之前完成，TikTok將在美國停止營運，惟消息指，即使屆時仍在談判階段，交易限期仍有機會改變。

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撰文 : 李尚毅

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