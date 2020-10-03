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螞蟻集團上市創富 創辦人馬雲白加道豪宅呎價曾冠絕亞洲

即市財經 16:26 2020/10/03

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馬雲據報在2015年購入白家道22號豪宅，作價達15億元。

螞蟻集團（前稱：螞蟻金服）中港上市在即，市值有望達到2500億美元（約1.9萬億港元），躋身全球上市巨企之列。作為阿里巴巴 （09988） 、螞蟻集團兩大巨企創辦人，馬雲身家也水漲船高，若根據馬雲最終目標持股螞蟻8.8%股份計算，其身家將暴漲約1700億元。

富豪置業一向較為活躍，不少傳聞指馬雲在杭州、上海、香港、新加坡等地均有購置物業，部分傳聞曾經遭馬雲否認。不過馬雲曾公開透露已在香港置業，每一、兩個月會定時「返屋企」。

2015年斥15億購入白加道22號

據悉，馬雲在香港的豪宅位於山頂白加道22號，為一座4層樓高的獨立屋，實用面積9,890平方尺，連同花園（部分屬租用地），總佔地達3.35萬方呎，可一覽維港景色。馬雲於2015年向電訊盈科 （00008） 前副主席袁天凡購入該大屋，作價15億元，呎價逾15萬元，冠絕亞洲，同時為全球第二高。

白加道22號。

白加道聚居不少政經名人，恒地 （00012） 「四叔」李兆基家族居住在白加道35號大屋；華人置業 （00127） 前主席劉鑾雄持有白加道31號A號及D號。另外，白加道3號及11號分別為美國駐港總領事及解放軍駐香港部隊司令員官邸，15號為政務司長官邸。

網絡瘋傳11億杭州「桃花源」 遭馬雲否認

除香港大宅外，馬雲流傳最廣的一處物業為杭州一座價值11億人民幣的豪宅，名為「桃花源」，意指世外桃源，風格極似中國古代庭院，花園亭台樓閣，水榭花欄，內部裝修奢華。

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不過馬雲曾經公開否認持有該處物業，他曾在社交平台表示「天天有這樣豪宅、豪車說是我的，看多了我自己都快信啦……」「目前我不僅『名下』資產無數，而且『著作等身』……這幾年我還突然多了『風水大師』『策劃師』『私人助理』，辛苦了你們，我同樣決定：自今日起，每個月32號發工資，星期八休息。」

另外去年新加坡媒體報道，一間和馬雲有關聯的公司在維多利亞優質洋房區（Victoria Park Good Class Bungalow area），一幅有999年地契的地段上，興建一間兩層高，有地下室和泳池的別墅。

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編輯：陳健婷

香港股票 豪宅 馬雲 阿里巴巴－SW（09988） 螞蟻金服

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