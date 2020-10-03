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【瀏覽器霸主】Google Chrome市佔下滑　誰是崛起中的競爭對手？

科技 16:34 2020/10/03

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瀏覽器霸主Google Chrome市佔在近兩個月出現下降趨勢，究竟誰將有機會崛起成為Google Chrome勁敵？

微軟（Microsoft）早前宣布曾在90年代壟斷互聯網市場的Internet Explorer（IE）瀏覽器將於明年退役，成為歷史。而另一邊的瀏覽器霸主Google Chrome就仍然看似地位穩固，在今年6月的市佔率更首度突破70%。不過最據市場調查公司NetMarketShare最近數據反映，Google Chrome市佔在近兩個月出現下降趨勢，究竟誰將有機會崛起成為Google Chrome勁敵？

NetMarketShare的數據顯示，Google Chrome由今年7月最高峰達71.11%的瀏覽器市佔率，下跌至8月的70.89%，以及9月的69.94%，為本年度首度連續兩個月下滑，最新跌幅為1月份以來新高。

雖然目前其他競爭對手如Firefox及微軟Edge都與Google Chrome 有非常大的差距，不過數據顯示，Edge在今年首度擊敗 FireFox，成為Google Chrome 最大的競爭對手。以去年9月對比今年同前的瀏覽器市佔率，Edge由5.38%上升至8.84%，FireFox則由8.93%下降至7.19%，反映瀏覽器客群逐漸流向 Edge 與 Chrome。

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【告別IE】Internet Explorer步向末日　全因功能欠佳？

【Google訴訟】Sonos再起訴Google侵權　涉5項專利

另據外媒Computerworld分析，Google Chrome 市佔或已經到達巔峰，難以搶攻其他瀏覽器用戶市場，後續市佔仍有可能持續下跌。

事實上，繼微軟於年初宣布Microsoft Edge推出全新版本，不再使用自家開發核心，改用與Google Chrome 相同的 Chromium 核心後，市佔率就在年內提高接近3%。由於擁有與 Chrome 一樣的相容性，所有套件與功能皆通用，外媒又預測， Edge 在今年底前或有望達到 11%市佔率。

【iOS 14】iOS 14又有bug　重新開機後預設瀏覽器自動轉回Safari

責任編輯：張寶燕

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