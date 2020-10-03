【疫市送禮】贈逾萬名員工華為摺屏5G手機 騰訊豪花2億人民幣激勵士氣

據內地傳媒報導，騰訊平台和內容事業群（PCG）在周三向全體逾萬名員工送贈一部華為摺屏手機Mate Xs，估計總值約2億人民幣。

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騰訊PCG在9月30日舉行成立兩周年員工溝通活動，向逾萬員工贈送每人一部華為摺屏手機Mate Xs，並在禮物上撰文一段文字：「團戰路上，感謝有你！我們特別為你準備了一分定制禮物，謝謝你對PCG的熱愛與付出。」據了解，該部華為5G手機官方售價為16,999人民幣，目前在市場上仍然是缺貨。

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不少內地網民表示羡慕，並留言指「我要冷靜，千萬不能羡慕。」、「我也想去騰訊上班啊！」及「這個禮物我特別的喜歡，送給我吧！」等等。

對於騰訊今次大送員工手機，並不是第一次發生的事件。早在去年12月時，騰訊雲在三季度完成百億的收入目標，騰訊雲團隊及技術工程事業群（TEG）團隊成員均獲得每人一部iPhone 11 Pro作為獎勵。

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責任編輯：潘曉豐