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【疫市送禮】贈逾萬名員工華為摺屏5G手機 騰訊豪花2億人民幣激勵士氣

環球政經 15:43 2020/10/03

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據內地傳媒報導，騰訊平台和內容事業群（PCG）在周三向全體逾萬名員工送贈一部華為摺屏手機Mate Xs，估計總值約2億人民幣。

【 小度科技】百度旗下獨角獸「小度科技」 估值200億 或科創板上市：【下一頁

騰訊PCG在9月30日舉行成立兩周年員工溝通活動，向逾萬員工贈送每人一部華為摺屏手機Mate Xs，並在禮物上撰文一段文字：「團戰路上，感謝有你！我們特別為你準備了一分定制禮物，謝謝你對PCG的熱愛與付出。」據了解，該部華為5G手機官方售價為16,999人民幣，目前在市場上仍然是缺貨。

【阿里巴巴】馬雲：傳統工業時代的全球化終結　數碼時代全球化正式開始：【下一頁

不少內地網民表示羡慕，並留言指「我要冷靜，千萬不能羡慕。」、「我也想去騰訊上班啊！」及「這個禮物我特別的喜歡，送給我吧！」等等。

對於騰訊今次大送員工手機，並不是第一次發生的事件。早在去年12月時，騰訊雲在三季度完成百億的收入目標，騰訊雲團隊及技術工程事業群（TEG）團隊成員均獲得每人一部iPhone 11 Pro作為獎勵。

 

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責任編輯：潘曉豐

華為 人民幣 騰訊

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