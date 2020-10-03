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【泰國疫情】又多一位！ 前總理他信確診肺炎病毒

環球政經 15:06 2020/10/03

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據了解，他信現在杜拜醫院接受治療和隔離。（圖片來源：NationalThailand）

繼美國總統特朗普確診感染後，又多一名政界人士成為肺炎確診個案。據泰國傳媒報導，現身處在杜拜的泰國前總理他信（Thaksin Chinnawat）在周五（2號）亦確診，並已送往醫院接受治療和隔離，而他的助手指出部分和他信同住的家人亦同樣患上新冠肺炎病毒。

【特朗普確診】大法官提名儀式後爆出「白宮群組」 染疫者達23人：【下一頁

【美國大選】拜登Facebook帖文 指自己和妻子病毒檢測呈陰性：【下一頁

他信助手指，暫時仍未知道他信是怎樣感染上病毒；而他信妹妹、另一位泰國前總理英祿（Yingluck Shinawatra）因未有與哥哥同住，故未受感染。

 

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責任編輯：潘曉豐

新冠肺炎疫情 泰國 他信 疫情

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