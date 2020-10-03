【航空寒冬】美國航空：安排1.9萬名員工放無薪假

早前美國白宮和國會未能就新一輪援助航空業的經濟方案達成協議，美國兩大航空公司均表示經營困難，將安排員工放無薪假或裁員。美國航空公司（American Airlines）宣布，由當地時間周四（1號）起安排1.9萬名員工放無薪假，而聯合航空則預告或安排近1.2萬名員工放無薪假。

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美國航空公司行政總裁柏克在周三（30號）表示，若政府和國會能在未來數天內達成250億美元的援助方案的話，公司會考慮撤回該決定，讓員工回到工作崗位上。

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美國政府在上一輪援助經濟方案時，已動用聯邦公帑出手助航空業渡過難關，但此方案於周四屆滿；不少航空業僱員及管理層均向政府和國會要求推出新一輪的援助方案，由當局支付六個月的薪酬予員工，否則航空公司將面臨倒閉的危機。

美國財長Steven Mnuchin表示，雖然當局望能援助酒店業、航空業等受疫情打擊較嚴重的行業，但預料在周四前，談判亦未能迅速地達成協議。

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責任編輯：潘曉豐