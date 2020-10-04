渣打旗下虛銀Mox月結單現陌生姓名疑洩露資料 Mox：後台已加強驗證月結單（第四版）

▲ 渣打牽頭成立的虛擬銀行Mox疑出現資料洩露事件，有客戶的月結單上出現陌生姓名。

渣打銀行本周因系統出錯部分客戶資金「自動轉賬」至馬會戶口後，本地傳媒報道，渣打旗下虛擬銀行Mox再出現資料洩露風險，有Mox客戶透露，今早打開月結單後發現其他未曾交易過、並不認識的客戶姓名，懷疑出現個人資料洩露。

有渣打客戶反映，在月結單內出現最少3至4個不明姓名，Mox最新已關閉電子月結單功能，用戶無法查閱。同時，也有不少網民在討論區反映，月結單出現不認識的人名、無法查閱月結單、交易記錄不正確等問題。

Mox：後台已加強驗證月結單的準確性

Mox昨日先後兩次就事件作出回應，先在下午暫停應用程式查閱月結單功能，並強調事件與渣打銀行的系統無關。

直至深夜，Mox再發表更新聲明，指月結單檢視功能已在晚上9時23分恢復正常，並已就有關問題進行徹底調查，是次事故只與月結單顯示相關。客戶戶口結餘、交易動態、交易執行及紀錄均不受影響。為防止類似事件再次發生，已在後台流程中加強驗証月結單的準確性，並再次就事件對客戶造成不便衷心致歉。

金管局：收到銀行通報 須提交報告

金管局發言人回應指，當局已經收到銀行通報，有客戶查詢月結單功能出現故障，部分交易的收款人或發款人名字與真實紀錄不符。銀行正調查事件，並會向金管局提交報告。

Mox由渣打牽頭成立，其他股東包括電訊盈科 （00008） 、香港電訊 （06823） 及攜程（美：TCOM）。

本周初渣打銀行也出現系統錯誤，周二晚上至周三凌晨出現多筆未經登入和准許下的自動轉帳交易，資金由渣打帳戶轉至馬會投注戶口，部分用戶聲稱被轉走資金達數十萬元。渣打承認出錯，馬會指沒有指示渣打處理有關轉帳交易。

（第二版更新Mox回應；第三版新增金管局回應；第四版更新Mox回應）

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編輯：陳健婷