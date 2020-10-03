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渣打旗下虛銀Mox月結單出現陌生姓名 疑現資料洩露

即市財經 13:58 2020/10/03

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渣打牽頭成立的虛擬銀行Mox疑出現資料洩露事件，有客戶的月結單上出現陌生姓名。

渣打銀行本周因系統出錯部分客戶資金「自動轉賬」至馬會戶口後，本地傳媒報道，渣打旗下虛擬銀行Mox再出現資料洩露風險，有Mox客戶透露，今早打開月結單後發現其他未曾交易過、並不認識的客戶姓名，懷疑出現個人資料洩露。本網正向渣打銀行及金管局查詢，尚待回應。

有渣打客戶反映，在月結單內出現最少3至4個不明姓名，Mox最新已關閉電子月結單功能，用戶無法查閱。同時，也有不少網民在討論區反映，月結單出現不認識的人名、無法查閱月結單、交易記錄不正確等問題。

Mox由渣打牽頭成立，其他股東包括電訊盈科 （00008） 、香港電訊 （06823） 及攜程（美：TCOM）。

本周初渣打銀行也出現系統錯誤，周二晚上至周三凌晨出現多筆未經登入和准許下的自動轉帳交易，資金由渣打帳戶轉至馬會投注戶口，部分用戶聲稱被轉走資金達數十萬元。渣打承認出錯，馬會指沒有指示渣打處理有關轉帳交易。

相關文章：

【渣打失誤】渣打部分客戶資金「自動轉帳」至馬會戶口　金管局要求提交報告

【虛擬銀行】Mox今正式投入服務 CEO：1.4萬人已開戶

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編輯：陳健婷

香港股票 Mox 虛擬銀行 香港金融管理局 電訊盈科（00008） 攜程（美：TCOM）

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