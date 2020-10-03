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【特朗普確診】造勢活動將轉為視像模式或延遲舉行

環球政經 14:00 2020/10/03

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美國總統特朗普和第一夫人梅拉尼婭均確診新冠肺炎後，令外界關注接下來競選活動的安排。特朗普競選連任總幹事Bill Stepien發表聲明指，將會以視像方式或推遲舉行造勢活動。

聲明指，除了第一夫人梅拉尼婭均預定參加的活動會暫時押後舉行外，其他特朗普家人的活動亦同樣地暫時推遲，其他競選活動將會視情況而定。由於副總統彭斯檢測結果呈陰性，他計劃繼續原定的競選活動。

【特朗普確診】傳呼吸困難及發燒 特朗普抵軍方醫院留醫：【下一頁

據最新消息指出，特朗普確診後出現疲倦、發燒、發冷及鼻塞等症狀，並出現輕微呼吸困難的情況，現時他在馬利蘭蘭州的一間軍方醫療中心接受治療。至另一名民主黨候選人拜登和他的妻子的檢測結果為呈陰性，所以將按照原定計劃，前往密歇根州進行造勢活動。

【新冠肺炎】被外界質疑「寬容抗疫」 特朗普染疫有跡可尋？：【下一頁

下一場大選辯論會預定於當地時間10月15日在佛羅里達州邁阿密舉行，而最後一場則預定在當地時間10月22日在田納西州納什維爾，但這兩場辯論會能否如期舉行仍是未知之數。

 

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責任編輯：潘曉豐

 

美國 民主黨 蘭州 田納西 密歇根 佛羅里達 特朗普

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