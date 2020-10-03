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【特朗普確診】大法官提名儀式後爆出「白宮群組」 染疫者達23人

環球政經 14:29 2020/10/03

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美國總統特朗普(Donald Trump)曰前確診新冠肺炎。外電報導，除了特朗普本人，他的多名親信及朋友亦同樣中招。當中多人都曾出席9月25日舉行的最高法院大法官巴雷特（Amy Coney Barrett）的提名儀式。消息指，由於多位參與者當日防疫意識鬆懈，因而爆出「白宮群組」。當地媒體PBS記者Lisa Desjardins 在社交平台披露，計入特朗普夫婦及特朗普助理希克斯（Hope Hicks），白宮群組共有23人染疫。

【特朗普確診】傳呼吸困難及發燒 特朗普抵軍方醫院留醫  詳情請看【下一頁

【Airbnb】傳Airbnb計劃美國大選後　集資30億美元上市 詳情請看【下一頁

多位白宮染疫者包括白宮前顧問康韋（Kellyanne Conway），特朗普競選經理斯蒂平（Bill Stepien），兩位共和黨參議員李爾（Mike Lee）及蒂利什（Thom Tillis），共和黨全國代表大會主席麥丹尼爾（Ronna McDaniel）等。聖母大學（University of Notre Dame）校長詹金斯(John Jenkins)亦告染疫。23名確診者中，也包括3名白宮記者。

    點擊圖片放大

消息指，被指是爆發源頭的巴雷特提名儀式上，多名確診者未有保持適當社交距離，彼此近距離就座。當日大部分參與儀式者，亦未有戴上口罩。

PBS記者Lisa Desjardins 披露「白宮群組」23人名單

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撰文 : 李尚毅

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