【抨擊Netflix紀錄片】Facebook長文駁斥The Social Dilemma觀點　討論7大重點「Gets Wrong」

▲ Facebook抨擊Netflix紀錄片「願者上網」（The Social Dilemma）中沒有加入當前科技公司的看法及探討技術細節，並列出其7大「Gets Wrong」論點。

串流平台Netflix在八月底上架的紀錄片「願者上網」（The Social Dilemma、台灣地區為「智能社會：進退兩難」），探討現代科技所帶給現代社會的危機，包括社交媒體如何影響每個人的生活。不過Facebook最新就發文抨擊The Social Dilemma扭曲觀眾看待社群媒體的視野，列出7大「Gets Wrong」的討論。

Facebook抨擊Netflix指，紀錄片 The Social Dilemma 中沒有加入當前科技公司的看法及探討技術細節，缺乏專家的論點，犯下核心錯誤。「扭曲了社交媒體平台，為困難且複雜的社會問題憑空塑造了一個方便的代罪羔羊；更也沒有講這些公司為解決這些社會問題所付出的努力。」

事實上，The Social Dilemma上映後在各地區都獲得熱烈迴響，成近期大熱Netflix電影，其中與港人較貼身、特別關心的就是The Social Dilemma片中有引用到香港抗爭的「反送中」運動畫面探討假消息議題，早前亦因此惹來港人爭議，指影片涉誤導成分。

而是次Facebook列出的討論重點包括並非讓用戶上癮、強調不會販賣用戶資料、反駁有關演算法的爭議等。Facebook指其目的是為用戶創造價值、而非讓他們上癮，產品團隊亦沒有設計上癮機制引導人們增加觀看時間。並且舉例指在2018 年修改了動態消息（News Feed）的演算法機制，讓用戶優先閱讀所在地的新聞、影片，讓全球用戶每天花費在平台的時間總共減少了 5,000 萬小時。

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Facebook又強調沒有把用戶視作產品，不會販賣用戶資料。而該平台能夠保持免費使用是依靠廣告作為商業模式，以支撐運作；除了不會透露用戶資料予廣告商外，亦允許用戶隨時在廣告偏好設置中刪除自己的屬性（interests）。

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在演算法的爭議方面，該公司就回應指其像約會App、亞馬遜（Amazon）及Uber等公司，以及是次的駁斥Netflix對象一樣，會提供用戶真正有用需要的資訊。

此外，亦為 2016 年的「劍橋分析」私穩醜聞認錯，以及談論後續所作出的改善，包括如數據保護、廣告透明度等政策應對。對於選舉、不實內容，甚至社交容易造成社會分化、對立等觀點，Facebook就以官方政策反駁，解釋社交媒體並非現象背後的罪魁禍首。不過目前 Netflix 官方、The Social Dilemma的製作團隊均未有此事件作正式回應。

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責任編輯：張寶燕