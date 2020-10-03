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【財務自由】日本老股民買入900隻股票 單靠股東福利過活逾30年

理財智慧 19:20 2020/10/03

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想藉投資股票達致財務自由，除可透過累積大量收息股賺取足夠過活的股息，亦可參考這位日本老股民的方式。日本一位71歲資深投資者桐谷廣人，過去30多年投資逾900隻股票，並以這群上市公司所派發的贈品及優惠券過活，幾乎不用支付現金！

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本港上市公司股東會中，贈送的大多是紀念品、食物及餐飲。而在日本，當地上市企業則傾向實行「株主優待」制度，即當股東投資股票達到一定金額後，公司就會向對方贈送禮券或產品作為禮物，以表示謝意。桐谷表示，過去30多年透過投資900多隻當地股票，換取多種生活必需品，例如紙巾、糧食、衣服、鞋子、書籍雜誌等，外出代步的單車，也是免費換來的股東福利。平日吃飯，戲院看戲，他都只是使用優惠券支付。

桐谷本身是一位職業圍棋選手，30多年前在偶然機會下開始接觸投資。因為投資有道，其組合持股總市值一度高達3億日圓。由於在金融海嘯經歷損失，更激發桐谷鑽研透過股東福利節省生活開支的辦法。目前，桐谷已是日本其中一位，向股民傳授換取股東福利心得的知名投資界別KOL。

 

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撰文 : 李尚毅

日本

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